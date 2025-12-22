Ethereum Bertahan di $3.000 saat Analis Menguraikan Struktur Harga 4 Tahun: Inilah Prospeknya

Pakar top mengatakan Ethereum menunjukkan kompresi multi-tahun, leverage yang menurun, dan sinyal likuiditas yang meningkat saat ETH diperdagangkan mendekati $3,000.

Ethereum tetap menjadi fokus diskusi kripto akhir pekan di media sosial, menyusul video terperinci yang dibagikan oleh analis pasar Cantonese Cat. Analis tersebut mengulas struktur jangka panjang Ethereum, tren likuiditas, dan ekuitas publik terkait dalam penjelasan selama 27 menit.

Komentar tersebut berpusat pada konsolidasi berkepanjangan Ethereum dan peningkatan sinyal on-chain dan derivatif.

Pada saat artikel diterbitkan, data CoinGecko menunjukkan Ethereum diperdagangkan pada $3,025.25. Harga naik 1,66% dalam 24 jam, namun turun 3,18% selama tujuh hari. Volume perdagangan mencapai $16,58 miliar selama periode yang sama.

Konsolidasi Ethereum Menandakan Kompresi Multi-Tahun

Cantonese Cat menyoroti pergerakan sideways Ethereum selama empat tahun pada grafik tahunan. Analis menggambarkan struktur tersebut sebagai segitiga menaik yang terbentuk setelah siklus deleveraging yang berkepanjangan.

Menurut video tersebut, Ethereum membuka tahun mendekati $3,330 dan menunjukkan pergerakan tahunan yang terbatas. Perilaku tersebut sangat kontras dengan siklus sebelumnya yang ditandai oleh volatilitas cepat.

Analis menunjuk pada beberapa inside candle pada kerangka waktu tahunan. Candle tersebut menunjukkan aksi harga yang terkompresi daripada kelelahan tren.

Selain itu, Cantonese Cat mencatat bahwa siklus Ethereum sebelumnya mengikuti fase konsolidasi panjang yang serupa. Setiap fase mendahului pergerakan naik tajam setelah kondisi likuiditas membaik.

Video tersebut juga merujuk pada tren likuiditas M2 global. Peningkatan likuiditas sebelumnya sejalan dengan reli Ethereum yang tertunda namun kuat. Cantonese Cat menyatakan bahwa ekspansi likuiditas saat ini tampak lebih lambat, namun lebih berkelanjutan.

Deleveraging dan Data On-Chain Mendukung Narasi Akumulasi

Analisis tersebut menekankan penurunan tajam dalam eksposur derivatif Ethereum. Open interest dilaporkan menurun sekitar 50% dalam beberapa bulan terakhir. Pengurangan tersebut mengikuti likuidasi tajam pada bulan April, Oktober, dan November.

Cantonese Cat menjelaskan bahwa leverage yang lebih rendah mengurangi tekanan downside.

Sementara itu, metrik on-chain menunjukkan pertumbuhan jaringan mencapai level tertinggi tahunan. Angka tersebut mendukung akumulasi yang berkelanjutan selama konsolidasi harga.

Secara teknis, Ethereum rebound dari support $2,820. Harga juga menguji resistance mendekati $3,050 selama sesi terakhir. Analis menyoroti lower yang lebih tinggi dan struktur dasar yang berkembang.

Bacaan Terkait: Ethereum Menargetkan $10,000 pada 2027 saat Fase Akumulasi Wyckoff Berkembang

Saham Terkait Ethereum Menunjukkan Struktur Teknis yang Beragam

Video tersebut secara singkat memeriksa beberapa ekuitas terkait Ethereum. BTCS diperdagangkan mendekati $3,18 sambil membentuk struktur double-bottom. Cantonese Cat mencatat higher highs dan higher lows pada grafik.

BTBT diperdagangkan sekitar $2,23 dan tetap range-bound selama lebih dari dua tahun.

Namun, analis mengamati volume yang meningkat selama stagnasi harga yang berkepanjangan. Divergensi tersebut menunjukkan akumulasi yang berkelanjutan dalam rentang tersebut.

SBET diperdagangkan mendekati $9,81 dan mendekati gap harga sebelumnya. Analis menunjuk pada divergensi RSI, mengindikasikan potensi stabilisasi jangka pendek.

Meski demikian, Cantonese Cat menekankan bahwa arah harga Ethereum tetap menjadi pendorong utama.

Sepanjang video, analis mengulangi bahwa Ethereum terus tertinggal dari ekuitas yang lebih luas. Namun, strukturnya mencerminkan siklus sebelumnya yang terselesaikan setelah konsolidasi berkepanjangan. Komentar tersebut diakhiri dengan fokus pada struktur pasar daripada target harga jangka pendek.

Postingan Ethereum Bertahan di $3,000 saat Analis Menguraikan Struktur Harga 4 Tahun: Inilah Prospeknya pertama kali muncul di Live Bitcoin News.