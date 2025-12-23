ETHZilla yang Didukung Peter Thiel Membuang ETH Senilai $74,5 Juta, Meninggalkan Strategi Perbendaharaan – Apa yang Salah?

ETHZilla yang didukung Peter Thiel telah mulai membongkar strategi yang pernah menempatkannya di antara pemegang korporat Ethereum (ETH) paling agresif, menjual ETH senilai $74,5 juta dan menunjukkan pergeseran jelas dari model perbendaharaan kripto murni.

Dalam pengajuan regulasi akhir Jumat, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengatakan menjual 24.291 ETH pada harga rata-rata sekitar $3.068, mengumpulkan sekitar $74,5 juta.

Hasil penjualan digunakan untuk menebus obligasi konversi senior yang dijamin dan beredar, dengan penebusan awal dijadwalkan pada 24 Desember dan 30 Desember.

Setelah penjualan, kepemilikan ETHZilla turun menjadi sekitar 69.800 ETH, bernilai sedikit lebih dari $200 juta pada harga saat ini.

Perusahaan mengatakan kas yang sudah ada di neraca keuangannya juga akan digunakan untuk menyelesaikan penebusan.

ETHZilla Menghentikan Pelacak mNAV-nya, Fokus Kembali pada Operasi di Tengah Kejatuhan Saham

Bersamaan dengan penjualan, ETHZilla mengumumkan akan menghentikan dasbor nilai aset bersih modifikasi, atau mNAV, yang telah digunakan untuk melacak hubungan antara kapitalisasi pasar dan nilai kepemilikan ETH-nya.

Manajemen mengatakan pengungkapan di masa depan akan fokus pada pembaruan neraca keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan arus kas dari bisnis tokenisasi aset dunia nyata, menandai pergeseran dalam pesan dan prioritas.

Sumber: ETHZilla

Langkah ini terjadi saat saham ETHZilla terus merosot. Saham turun sekitar 4% pada hari Senin dan telah turun sekitar 96% dari level tertinggi Agustus, membuat perusahaan diperdagangkan jauh di bawah nilai aset kripto yang tersisa.

Sumber: Google Finance

Perusahaan memulai akumulasinya pada akhir Juli, tetapi pada awal kuartal keempat, ETHZilla menjual ETH senilai $40 juta lainnya untuk mendanai pembelian kembali saham.

Namun, saham terus melemah, sekarang diperdagangkan di bawah $7 dibandingkan dengan sekitar $20 ketika pembelian kembali diumumkan.

ETHZilla Terjebak di Sisi yang Salah dari Siklus Ethereum

Mundurnya ETHZilla mencerminkan tekanan yang lebih luas di seluruh sektor perbendaharaan aset digital. Banyak perusahaan publik yang terburu-buru menambahkan kripto ke neraca mereka selama reli musim panas sekarang diperdagangkan dengan diskon curam terhadap nilai aset bersih kepemilikan mereka.

Ketidaksesuaian tersebut telah membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan modal segar dan, dalam beberapa kasus, memaksa mereka menjual kripto untuk mengelola utang dan likuiditas daripada mengakumulasi lebih banyak.

Untuk ETHZilla, masalahnya bukan tentang Ethereum itu sendiri tetapi lebih tentang waktu dan konsentrasi. Perusahaan membangun sebagian besar posisi ETH-nya di dekat puncak siklus pasar.

Pembelian terbesarnya terjadi pada 12 Agustus, ketika mengakuisisi lebih dari 82.000 ETH pada harga rata-rata $3.807, mengalokasikan lebih dari $300 juta.

Sumber: CoinGecko

Pembelian tambahan pada akhir Agustus dilakukan pada harga yang lebih tinggi, mendorong basis biaya gabungan jauh di atas level dukungan jangka panjang. Pembelian yang lebih kecil pada September tidak banyak mengimbangi eksposur tersebut.

Ketika Ethereum berbalik, turun lebih dari 28% selama tiga bulan terakhir menjadi sekitar $2.980, strategi tersebut dengan cepat mengalami kerugian.

Pada saat ETHZilla mulai mengurangi kepemilikannya pada akhir Oktober, kerugian sudah tertanam. Perusahaan sekarang menghadapi kerugian yang belum direalisasikan terkait dengan akumulasi sebelumnya.

Kepemilikan ETH Korporat Menghadapi Tekanan Saat Kerugian Bertambah – Siapa yang Akan Bertahan?

ETHZilla tidak sendirian, karena perusahaan perbendaharaan Ethereum besar lainnya juga mengalami tekanan.

BitMine Immersion Technologies, pemegang korporat ETH terbesar, diperkirakan memiliki kerugian yang belum direalisasikan miliaran dolar tetapi terus mengakumulasi dan membangun bisnis yang berfokus pada staking.

Sumber: CoinGecko

SharpLink Gaming, yang didukung oleh salah satu pendiri Ethereum Joseph Lubin, tetap berkomitmen pada strategi ETH-nya meskipun ada tekanan pasar, sementara perusahaan seperti Fundamental Global, The Ether Machine, dan Quantum Solutions juga memegang ETH di bawah harga pembelian rata-rata mereka.

Pada saat yang sama, permintaan dari perbendaharaan korporat telah melambat tajam. Data dari Bitwise menunjukkan perusahaan hanya membeli 370.000 ETH pada November, turun lebih dari 80% dari puncak Agustus.

Sumber: DefiLlama

Data DefiLlama juga menunjukkan November sebagai bulan terlemah tahun 2025 untuk arus masuk perbendaharaan aset digital, dengan Ether mengalami arus keluar bersih bahkan saat perbendaharaan Bitcoin terus menarik modal.