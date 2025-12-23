Simpanan Bitmine melampaui 4 juta ETH setelah pembelian senilai $40 juta terakhir

Koleksi Ether Bitmine kini melampaui 4 juta token senilai lebih dari $12 miliar setelah perusahaan membeli hampir 100 juta Ether dalam seminggu terakhir.

Perusahaan perbendaharaan Ethereum Bitmine telah mencapai tonggak penting setelah cadangan Ether-nya melampaui 4 juta token minggu ini menyusul pembelian terbaru senilai $40 juta.

Bitmine mengatakan pada hari Senin bahwa kepemilikannya kini berada di lebih dari 4,06 juta Ether (ETH), dengan Lookonchain mencatat sebelumnya pada hari itu bahwa perusahaan membeli 13.412 ETH senilai $40,61 juta.

Pembelian terbaru ini membawa total perolehan Bitmine selama seminggu terakhir menjadi hampir 100.000 ETH, dengan perusahaan menambahkan bahwa mereka telah membeli semua token dengan harga pembelian rata-rata $2.991 per token.

