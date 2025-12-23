BursaDEX+
Simpanan Bitmine melampaui 4 juta ETH setelah pembelian senilai $40 juta terakhir

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/23 10:14
Koleksi Ether Bitmine kini melampaui 4 juta token senilai lebih dari $12 miliar setelah perusahaan membeli hampir 100 juta Ether dalam seminggu terakhir.

Perusahaan perbendaharaan Ethereum Bitmine telah mencapai tonggak penting setelah cadangan Ether-nya melampaui 4 juta token minggu ini menyusul pembelian terbaru senilai $40 juta.

Bitmine mengatakan pada hari Senin bahwa kepemilikannya kini berada di lebih dari 4,06 juta Ether (ETH), dengan Lookonchain mencatat sebelumnya pada hari itu bahwa perusahaan membeli 13.412 ETH senilai $40,61 juta.

Pembelian terbaru ini membawa total perolehan Bitmine selama seminggu terakhir menjadi hampir 100.000 ETH, dengan perusahaan menambahkan bahwa mereka telah membeli semua token dengan harga pembelian rata-rata $2.991 per token.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

