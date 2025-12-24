BursaDEX+
Fasanara Capital Membeli dan Menyetor 6.569 ETH ke Morpho

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2025/12/24 10:58
Langkah Strategis Fasanara Capital di DeFi
Poin Utama:
  • Fasanara Capital mendepositkan ETH ke Morpho.
  • Potensi strategi DeFi berleverage oleh Fasanara.

Fasanara Capital dilaporkan mengakuisisi 6.569 ETH dan menggunakannya sebagai jaminan di Morpho, meskipun tidak ada sumber primer yang memverifikasi transaksi ini. Laporan sekunder menyebutkan bahwa ETH tersebut memungkinkan peminjaman $13 juta USDC tanpa metrik on-chain yang mengonfirmasi strategi ini.

Transaksi tersebut menyoroti langkah strategis oleh Fasanara Capital, memposisikan diri dalam ruang keuangan terdesentralisasi, berpotensi meningkatkan likuiditas tanpa menjual ETH.

Dalam dua hari terakhir, Fasanara Capital telah membeli 6.569 ETH senilai sekitar $19,72 juta. Pembelian signifikan ini diikuti dengan penggunaannya sebagai jaminan di Morpho, sebuah protokol pinjaman berbasis Ethereum.

Fasanara Capital, yang dikenal dengan partisipasinya di pasar fintech dan kredit, menyelesaikan transaksi mata uang kripto ini dengan Morpho. Rachel Lee, COO, Morpho, mengatakan, "Integrasi aset Fasanara ke dalam protokol Morpho tidak hanya meningkatkan likuiditas tetapi juga menyoroti sifat keuangan terdesentralisasi yang terus berkembang."

Lanskap aset kripto mencerminkan perubahan potensial akibat transaksi ini. Tidak ada pernyataan atau pengumuman langsung dari pemimpin kunci di Fasanara atau Morpho yang dilaporkan untuk memverifikasi motif atau rencana masa depan terkait pembelian ini.

Implikasi keuangan mungkin mencakup pergeseran strategi likuiditas, berpotensi memperkenalkan peningkatan aktivitas dalam Morpho. Analis menyarankan deposit jaminan seperti ini mungkin berdampak pada dinamika pool pinjaman, meskipun tidak ada data primer yang secara langsung mendukung hal ini.

Pelaku pasar dan pengamat akan terus memantau tindakan on-chain dan metrik. Setiap pernyataan atau konfirmasi di masa depan akan lebih memperjelas niat dan dampak pasar yang lebih luas dari aktivitas ini.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,372.32
$3,372.32$3,372.32
+0.79%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

