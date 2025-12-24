BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Trend Research untuk Menempatkan $1B Lagi ke dalam ETH, Mendesak Agar Tidak Melakukan Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAGPostingan Trend Research untuk Menempatkan $1B Lagi ke dalam ETH, Mendesak Agar Tidak Melakukan Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG

Trend Research Akan Menyebarkan $1 Miliar Lagi ke ETH, Mendesak Untuk Tidak Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 13:15
Ethereum
ETH$3,372.31+1.65%
Octavia
VIA$0.0159+0.63%
SPACE
SPACE$0.07531-10.57%
MAY
MAY$0.0137-1.08%

COINOTAG News melaporkan pada 24 Desember bahwa Daniel Li, pendiri Liquid Capital (sebelumnya LD Capital), membagikan perspektif pasar melalui media sosial. Pernyataan tersebut menggarisbawahi partisipasi institusional yang berkelanjutan dan menandakan sikap disiplin terhadap penempatan modal di ruang cryptocurrency.

Postingan Li menjelaskan bahwa Trend Research sedang mempersiapkan $1 miliar lainnya dan akan terus mengakumulasi ETH, memperkuat penumpukan eksposur secara sabar. Dia menambahkan bahwa grup tersebut tetap konsisten dalam perkataan dan tindakan, menyarankan untuk tidak melakukan shorting dalam iklim saat ini.

Pengamat pasar mungkin melihat ini sebagai indikasi meningkatnya minat institusional dalam strategi crypto jangka panjang. Pembaca harus menilai pernyataan tersebut terhadap pengungkapan independen dan mempertahankan kerangka risiko yang disiplin dalam mengevaluasi sikap investasi crypto apa pun yang ditawarkan oleh dana swasta.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/trend-research-to-deploy-another-1b-into-eth-urges-against-shorting-as-ethereum-offers-a-historic-opportunity

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,372.37
$3,372.37$3,372.37
+0.79%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38