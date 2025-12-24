Trend Research Akan Menyebarkan $1 Miliar Lagi ke ETH, Mendesak Untuk Tidak Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah

COINOTAG News melaporkan pada 24 Desember bahwa Daniel Li, pendiri Liquid Capital (sebelumnya LD Capital), membagikan perspektif pasar melalui media sosial. Pernyataan tersebut menggarisbawahi partisipasi institusional yang berkelanjutan dan menandakan sikap disiplin terhadap penempatan modal di ruang cryptocurrency.

Postingan Li menjelaskan bahwa Trend Research sedang mempersiapkan $1 miliar lainnya dan akan terus mengakumulasi ETH, memperkuat penumpukan eksposur secara sabar. Dia menambahkan bahwa grup tersebut tetap konsisten dalam perkataan dan tindakan, menyarankan untuk tidak melakukan shorting dalam iklim saat ini.

Pengamat pasar mungkin melihat ini sebagai indikasi meningkatnya minat institusional dalam strategi crypto jangka panjang. Pembaca harus menilai pernyataan tersebut terhadap pengungkapan independen dan mempertahankan kerangka risiko yang disiplin dalam mengevaluasi sikap investasi crypto apa pun yang ditawarkan oleh dana swasta.