Harga Ethereum turun saat whale membeli token senilai $1,67 miliar

<div class="post-detail__content blocks"> <p>Harga Ethereum turun untuk hari kedua berturut-turut karena sentimen di pasar kripto melemah dan Arthur Hayes melanjutkan aksi jualnya. </p> <div id="cn-block-summary-block_9e698c5dc6a5faabc03be2cf03d28bb4" class="cn-block-summary"> <div class="cn-block-summary__nav tabs"> <span class="tabs__item is-selected">Ringkasan</span> </div> <div class="cn-block-summary__content"> <ul class="wp-block-list"> <li>Harga Ethereum telah jatuh ke pasar bearish dalam beberapa bulan terakhir.</li> <li>Arthur Hayes melanjutkan aksi jualnya hari ini.</li> <li>Secara terpisah, paus besar telah membeli token senilai $1,67 miliar baru-baru ini.</li> </ul> </div> </div> <p>Token Ethereum (ETH) turun ke level terendah $2.900, jauh lebih rendah dari level tertinggi tahun ini di $4.960. Penurunan ini bertepatan dengan kinerja industri yang lebih luas. </p> <p>Token ETH mundur karena Arthur Hayes, pendiri BitMex, melanjutkan aksi jualnya. Dia memindahkan 682 token senilai hampir $2 juta hari ini. </p> <p>Data Arkham menunjukkan bahwa dia telah menjual token ETH senilai lebih dari $5 juta bulan ini. Dia kemudian meningkatkan kepemilikannya di Pendle, Ethena, dan Ether Fi. Yang paling penting, dia masih memegang token Ethereum senilai lebih dari $22 juta. </p> <p>Meski begitu, beberapa investor sedang mengakumulasi koin tersebut, berharap akan segera rebound. Satu paus membeli token senilai $136,49 juta hari ini, membawa total pembeliannya sejak 4 November menjadi $1,67 miliar. </p> <p>BitMine milik Tom Lee juga melanjutkan aksi belinya dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan tersebut telah membeli 436.361 token selama 30 hari terakhir, mewakili 3,6% dari kapitalisasi pasar. Dia berharap memiliki 5% dari Ethereum dan menghasilkan ratusan juta dolar dalam pendapatan staking setiap tahun. </p> <p>Dalam pernyataannya, Lee menyoroti peran Ethereum dalam industri kripto, di mana telah menjadi chain terbesar. Ini telah mendapatkan pangsa pasar yang dominan di industri seperti keuangan terdesentralisasi, tokenisasi aset dunia nyata, dan stablecoin.</p> <h2 class="wp-block-heading">Analisis teknikal harga Ethereum </h2><img width="3574" height="2020" src="https://media.crypto.news/2025/12/Ethereum-Price-6.webp" alt="ethereum price" class="wp-image-14441938"> <p>Grafik harian menunjukkan bahwa harga Ethereum telah turun selama beberapa bulan terakhir. Ini telah bergerak dari level tertinggi tahun ini di $4.960 ke level saat ini $2.915. </p> <p>Penjualan koin didukung oleh moving average 50 hari dan 200, yang membentuk crossover bearish pada bulan November. Ini juga telah membentuk pola bearish flag.</p> <p>Oleh karena itu, prediksi harga Ethereum yang paling mungkin adalah bearish, dengan target pertama berada di $2.622. Penurunan di bawah level tersebut akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke level psikologis di $2.000.</p> </div>