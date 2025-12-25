Metaplanet menyetujui rencana ekuitas baru untuk membangun perbendaharaan 210.000 BTC pada akhir 2027

Metaplanet kini secara resmi menargetkan 210.000 BTC dalam perbendaharaannya pada akhir 2027, bernilai sekitar $18,5 miliar berdasarkan harga saat ini.

Dewan perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang ini baru saja meloloskan pemungutan suara dalam rapat pemegang saham luar biasa, menurut postingan di X oleh direktur strategi Dylan LeClair, yang mengonfirmasi bahwa pemegang saham dengan suara bulat mendukung langkah ekuitas tersebut.

Ini akan memungkinkan Metaplanet menggunakan instrumen pembiayaan untuk membeli lebih banyak Bitcoin tanpa langsung mengurangi nilai saham yang dipegang oleh investor saat ini. Jadi, dilusi ditunda, bukan dihindari.

Metaplanet memperluas struktur saham untuk mengumpulkan lebih banyak modal Bitcoin

Untuk mewujudkan ini, Metaplanet menerbitkan saham baru; Kelas A, yang lebih mahal tetapi memberikan hak suara, dan Kelas B, yang lebih murah, tanpa hak suara, tetapi lebih fleksibel untuk investor kecil.

Saham-saham ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti tingkat mengambang, yang berarti bunga yang berubah seiring waktu dengan pasar, sehingga investor membayar lebih sedikit di awal tetapi menanggung pengembalian yang berubah. Selain itu, mereka akan membayar dividen kuartalan. Itu empat pembayaran per tahun. Tidak buruk, mengingat sebagian besar perusahaan yang berfokus pada Bitcoin bahkan tidak menyentuh dividen.

Dengan saham preferen Kelas B, investor akan mendapatkan "issuer call" 10 tahun, 130%. Dalam bahasa sederhana? Perusahaan dapat membeli kembali saham setelah 10 tahun sebesar 130% dari biaya awalnya. Ada juga fitur hak put.

Jika Metaplanet tidak go public dalam waktu satu tahun, investor dapat memaksa perusahaan untuk membeli kembali saham dengan harga yang telah ditetapkan. Ini memberikan keamanan kepada pembeli yang khawatir tentang likuiditas atau opsi keluar.

Musim dingin kripto atau tidak, perbendaharaan aset digital yang berbasis di Jepang masih terus berbelanja. Dua DAT lain di Bursa Efek Tokyo baru-baru ini membeli Bitcoin senilai sekitar $2,6 juta. Keduanya berencana untuk terus membeli lebih banyak di 2026.

Ini terjadi sementara sebagian besar perbendaharaan kripto secara global mengalami pukulan berat atau diperdagangkan di bawah nilai aset mereka. Tapi itu tidak menghentikan Metaplanet.

Hermes Lux, seorang analis yang mengikuti perbendaharaan Bitcoin, mengatakan saham perusahaan bisa melonjak 1.500% pada akhir 2027, dengan asumsi Bitcoin tumbuh 40% per tahun dan Metaplanet mencapai targetnya 100.000 BTC pada 2026 dan 210.000 BTC pada 2027. Hanya untuk 2026, Lux memperkirakan potensi kenaikan 402% pada saham. Sekali lagi, itu jika Bitcoin berkinerja baik dan perusahaan terus membeli.

Sumber: Hermes Lux/X

Saat ini, Metaplanet memiliki tiga saham yang beredar. MPJPY adalah yang baru, didukung dan diperdagangkan di pasar OTC AS. MTPLF adalah pencatatan AS pertama, tetapi tidak didukung. Kemudian ada yang asli: saham 3350, yang diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo.

Ketiganya telah bangkit kembali selama sebulan terakhir. Keuntungan berkisar antara 6% dan 28%, meskipun Bitcoin sendiri hanya berhasil di bawah 1%. MSTR Strategy, sebagai perbandingan, turun 12% dalam periode yang sama. Kesenjangan itu mulai menarik perhatian, dan tidak dengan cara yang halus.

