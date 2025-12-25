Hong Kong Mengusulkan Konsultasi Perdagangan Aset Digital

Poin-Poin Penting: Hong Kong memperkenalkan konsultasi perdagangan aset digital, meningkatkan kejelasan regulasi.

Mendukung operasi pasar yang patuh.

Memerangi aktivitas penipuan.

Pemerintah SAR Hong Kong meluncurkan konsultasi mengenai proposal legislatif untuk perdagangan aset digital dan layanan kustodi, diumumkan oleh anggota Dewan Legislatif Wu Jietzhuang di platform X.

Langkah ini memperjelas regulasi aset digital, menangani kebutuhan pasar dan pencegahan penipuan, berpotensi menjadikan Hong Kong sebagai pusat aset digital global.

Hong Kong Meluncurkan Konsultasi untuk Mengatur Aset Digital

Biro Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong memulai konsultasi mengenai proposal legislatif perdagangan dan kustodi aset digital, diumumkan Wu Jietzhuang di X.

Proposal ini bertujuan untuk memperjelas regulasi aset digital, membantu kepatuhan dan memerangi penipuan. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Hong Kong untuk memposisikan diri sebagai pusat aset digital global.

Bitcoin Mempertahankan Dominasi Pasar 59% di Tengah Langkah Regulasi

Tahukah Anda? Hong Kong memposisikan diri sebagai pusat aset digital global, meningkatkan kerangka regulasinya untuk menarik investasi internasional.

Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin (BTC) saat ini adalah $87.757,50, dengan kapitalisasi pasar $1,75 triliun. Volume perdagangan 24 jam berada di $21,88 miliar, turun 47,29%. Bitcoin terus mendominasi pasar, memegang pangsa pasar 59,16%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:14 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu mencatat bahwa proposal regulasi ini dapat membuka jalan bagi peningkatan investasi global di pasar aset digital Hong Kong. Dengan menyeimbangkan persyaratan regulasi dengan inovasi, Hong Kong dapat memperkuat reputasinya sebagai pusat blockchain dan aset digital yang andal.