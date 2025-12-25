Bitcoin merebut kembali $87k, membidik level resistance $90k: Periksa perkiraan

Poin-poin penting

BTC naik kurang dari 1% dan kini diperdagangkan di atas $87 ribu.

Bisa melonjak menuju $90 ribu seiring momentum bullish yang terbangun.

Bitcoin melampaui $87 ribu meski permintaan institusional lemah

BTC, cryptocurrency terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar, diperdagangkan di atas level $87 ribu setelah menambah kurang dari 1% terhadap nilainya dalam 24 jam terakhir. Kinerja positif ini terjadi setelah Bitcoin turun ke level support $86 ribu beberapa jam lalu.

Reli ini juga terjadi meskipun permintaan institusional menurun di pasar. Data yang diperoleh dari SoSoValue menunjukkan bahwa ETF Bitcoin spot mencatat arus keluar sebesar $188,64 juta pada hari Selasa, menandai hari keempat berturut-turut penarikan sejak 18 Desember.

Dengan liburan, Bitcoin telah merebut kembali $87 ribu dan bisa rally menuju $90 ribu dalam waktu dekat. Namun, jika arus keluar berlanjut dan mengintensif setelah liburan, harga Bitcoin bisa mengalami koreksi lebih lanjut.

BTC membidik $90 ribu saat indikator teknikal membaik

Grafik 4 jam BTC/USD bullish dan efisien meskipun pergerakan harga berfluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Indikator teknikal telah membaik, menunjukkan bahwa bulls perlahan merebut kembali kendali pasar.

Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam berada di 49, mendekati netral 50, menunjukkan bahwa bulls merebut kembali kendali pasar. Garis MACD juga konvergen, mengindikasikan bias bullish yang terbangun.

Jika pemulihan berlanjut, Bitcoin bisa rally menuju level resistance utama berikutnya di $90.533. Resistance ini terbukti sulit ditembus Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir, dan kita bisa mengharapkan reaksi lain dari level ini.

Jika level ini terlampaui, Bitcoin bisa rally menuju resistance $94 ribu untuk pertama kalinya sejak 10 Desember.

Namun, jika bears merebut kembali kendali pasar, Bitcoin kemungkinan akan menguji ulang posisi terendah 18 Desember di $84.633 dalam waktu dekat.