Opsi Bitcoin senilai $23,7 miliar akan segera berakhir – Mengapa trader mengharapkan kejutan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran $85 ribu-$92 ribu

Opsi Bitcoin senilai $23,7 miliar akan segera berakhir – Mengapa trader mengharapkan gejolak

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 05:02
Bitcoin telah diperdagangkan antara kisaran $85k-$92k sepanjang Desember. Kedaluwarsa opsi pada Jumat, 26 Desember, kemungkinan akan mengguncang keadaan.

QCP Capital mencatat dalam pembaruan pasar US Colour terbaru mereka bahwa likuiditas menipis karena para trader menutup posisi mereka menjelang liburan.

Hal ini menyebabkan penurunan Open Interest untuk Bitcoin dan Ethereum [ETH]. Pergerakan harga 5%-7% menjelang akhir tahun diperkirakan terjadi karena kedaluwarsa opsi menjelang akhir tahun.

Kedaluwarsa rekor hari Jumat mencapai $23,7 miliar, dengan sekitar 300k kontrak opsi BTC dan 446k kontrak opsi IBIT.

Max Pain Point berada di $95.000, dengan konsentrasi besar strike di $100k dan $85k juga. Bagaimana ini akan mempengaruhi aksi harga Bitcoin [BTC]?

Analis setuju bahwa Bitcoin kemungkinan akan bangkit segera

Sumber: Joao Wedson di X

Dalam postingan di X, Pendiri dan CEO Alphractal Joao Wedson menyoroti poin-poin menarik seputar Bitcoin saat ini. Rasio Put/Call hanya 0,38, dan Max Pain Point menciptakan gravitasi harga jangka pendek yang kuat yang akan menarik harga ke $95k.

Sumber: Joao Wedson di X

Dalam postingan lain, Wedson menggunakan level likuidasi untuk menyoroti ekspektasinya.

Posisi leverage sekitar $84k dan $95k terlihat jelas di heatmap dan merupakan target harga jangka pendek. BTC kemungkinan akan turun menuju $82k-$84k sebelum reli ke $95k dan mungkin lebih tinggi.

Pengguna lain, David, menyoroti ekspektasi serupa. Analis mengamati bahwa level $90k adalah plafon palsu, dan level $100k adalah magnet struktural. Yang menarik adalah level yang disebutkan untuk penurunan awal, di $80k-$82k.

Pergerakan ke $90k akan menjadi pemicu breakout.

QCP Capital mencatat bahwa reli ini mungkin tidak berkelanjutan.

Aksi harga liburan mungkin sangat volatile karena buku tipis menghadapi tax-loss harvesting dari investor kripto menjelang tenggat 31 Desember. Kondisi ini dapat memperkuat volatilitas jangka pendek alih-alih menekannya.

Pemikiran Akhir

  • Kedaluwarsa opsi pada hari Jumat adalah yang terbesar tahun ini (kuartalan + tahunan), setara dengan $23,7 miliar.
  • Analis menyarankan bahwa penurunan BTC ke $82k-$84k dapat diikuti oleh reli menuju max pain point di $95k setelah kedaluwarsa opsi.
Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-options-worth-23-7b-expire-soon-why-traders-expect-fireworks/

Peluang Pasar
Logo SOON
Harga SOON(SOON)
$0.3701
$0.3701$0.3701
-2.50%
USD
Grafik Harga Live SOON (SOON)
