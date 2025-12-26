Fundamental Pasar Bitcoin Kuat di 2025: CEO Strategy

Fundamental pasar Bitcoin tetap kuat di tahun 2025, meskipun harga aset dan sentimen menurun menjelang akhir tahun, kata CEO Strategy Phong Le.

"Fundamental pasar tahun ini untuk Bitcoin tidak bisa lebih baik lagi," kata Le kepada podcast "Coin Stories" pada hari Selasa, menekankan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kinerja jangka pendeknya.

Bitcoin (BTC) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $125.100 pada 5 Oktober, tetapi sejak itu menurun hampir 30%, diperdagangkan pada $87.687 pada saat publikasi, menurut CoinMarketCap. Sementara itu, Crypto Fear & Greed Index, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, telah menunjukkan "Extreme Fear" sejak 12 Desember.

Le mengakui bahwa harga Bitcoin "melakukan apa yang dilakukannya" dan tidak selalu mudah dijelaskan.

"Ketika Anda seorang investor, Anda memikirkan jangka panjang dari kelas aset tersebut," katanya.

Para Bitcoiner harus "cukup metodis" tentang harga jangka pendek

Le menekankan bahwa aksi harga jangka pendek seringkali tidak dapat diprediksi dan para Bitcoiner harus "cukup metodis dan matematis tentang hal itu."

"Itulah mengapa kami fokus pada hal-hal seperti mNAV, mengapa kami membangun perbendaharaan Bitcoin dan mengapa kami membangun perbendaharaan dolar AS," katanya.

CEO Strategy Phong Le berbicara dengan Natalie Brunell di podcast Coin Stories. Sumber: Coin Stories

Bersamaan dengan penurunan harga Bitcoin, mNAV Strategy (MSTR), nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai kepemilikan Bitcoin-nya, telah turun di bawah 1, diperdagangkan pada 0,93, menurut Saylor Tracker. Perusahaan tersebut memegang 671.268 Bitcoin senilai sekitar $58,63 miliar.

Melihat fundamental jangka panjang, dia menunjuk pada pemerintah AS yang "sepenuhnya mendukung Bitcoin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya."

TradFi mencoba "mencari tahu" cara mengejar ketinggalan

Le mengatakan bahwa dia dan ketua eksekutif Strategy, Michael Saylor, telah bertemu dengan bank-bank tradisional di seluruh AS dan UEA, di mana institusi mencoba mencari tahu cara mengejar ketinggalan.

Terkait: Perhitungan penambangan Bitcoin 2026: Pivot AI, tekanan margin, dan perjuangan untuk bertahan hidup

"Jika Anda memikirkan apa yang terjadi dengan kekuatan tradisional dunia. Pemerintah AS, sistem perbankan AS, mereka semua ikut serta dengan Bitcoin," kata Le.

"Itu sangat bullish untuk tahun ini dan 2026," tambah Le. Sementara Presiden AS Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menetapkan Strategic Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile pada bulan Maret, rencana strategis formal belum dikonfirmasi.

Beberapa analis telah memperkirakan hal itu akan terwujud tahun ini.

Kepala riset perusahaan Galaxy Digital, Alex Thorn, mengatakan pada bulan September bahwa "ada kemungkinan besar pemerintah AS akan mengumumkan tahun ini bahwa mereka telah membentuk cadangan Bitcoin strategis."

Majalah: Pertanyaan besar: Akankah Bitcoin bertahan dari pemadaman listrik 10 tahun?