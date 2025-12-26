Posisi Short ETH Melonjak 15x Setelah Whale Memindahkan 4 Juta USDC ke HyperLiquid, Total Nilai Posisi Mendekati $1,49 Miliar

Menurut analitik OnchainLens, paus yang dilabeli "ZEC Largest Short" memindahkan 4 juta USDC ke HyperLiquid, memperbesar eksposur short pada ETH sebanyak 15x dan pada ZEC sebanyak 5x. Entitas tersebut kini memiliki delapan posisi aktif dengan nilai nosional gabungan sekitar $1,488 miliar, termasuk short Ethereum senilai sekitar $130 juta dan short ZEC sekitar $12 juta.

Agregat PNL yang belum direalisasi melebihi $17 juta, sementara keuntungan yang direalisasi melampaui $38 juta, menunjukkan taruhan bearish terkonsentrasi di antara pelaku crypto besar. Pelaku pasar harus memantau aliran likuiditas dan metrik risiko seiring aktivitas lintas bursa yang meningkat. Ringkasan OnchainLens ini menyoroti permintaan yang terus-menerus untuk strategi short berleveraj dalam sektor ini, terutama ketika didukung oleh jaminan stablecoin.