TVL Ethereum Akan Meningkat pada 2026 karena Stablecoin, RWA Tertoken, dan Dana Kekayaan Negara, Kata Co-CEO SharpLink

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 10:30
COINOTAG News, melaporkan pada 27 Desember, menyoroti sejumlah katalis permintaan untuk Ethereum: lonjakan stablecoin, perluasan aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWAs), dan meningkatnya keterlibatan sovereign wealth fund. Analis memperkirakan tren ini dapat meningkatkan total value locked (TVL) Ethereum dan mendorong pasar stablecoin menuju pencapaian $500 miliar pada tahun 2026.

Laporan memproyeksikan RWAs yang ditokenisasi mencapai $300 miliar pada tahun 2026, dengan aset yang dikelola untuk kendaraan tokenisasi berkembang sepuluh kali lipat. Tren tokenisasi dapat bermigrasi dari dana individu, saham, dan obligasi ke portofolio penuh. SWFs yang menggunakan ETH dan skala tokenisasi diperkirakan tumbuh lima hingga sepuluh kali lipat, didukung oleh minat yang meningkat dari JPMorgan Chase, Franklin Templeton, dan BlackRock.

Dalam pergerakan likuiditas terkait, SharpLink mengungkapkan tindakan on-chain pagi ini: unstaking 35.627 ETH senilai sekitar $104,4 juta, sebuah sinyal pergeseran dinamika staking di tengah evolusi partisipasi DeFi dan institusional.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-tvl-to-rise-by-2026-on-stablecoins-tokenized-rwas-and-sovereign-wealth-funds-says-sharplink-co-ceo

