Paus Ethereum 0xa339 Menjual 35.605 ETH Senilai $1,037 Miliar dalam 11 Hari, Menukar 5.000 ETH dengan $14,6 Juta USDC dan Meraih Keuntungan $13,14 Juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 11:30
COINOTAG News, mengutip Embermonitor, melaporkan bahwa dalam satu jam terakhir paus ETH di alamat 0xa339—yang sebelumnya masuk eksposur melalui pinjaman berleverage—keluar dari sebagian taruhannya dengan menjual 5.000 ETH dan mengonversi hasilnya menjadi sekitar 14,6 juta USDC on-chain.

Selama periode 11 hari, alamat yang sama telah melepas 35.605 ETH (sekitar $1,037 miliar) pada rata-rata harga sekitar $2.914 per ETH, menghasilkan sekitar $13,14 juta dalam keuntungan yang direalisasikan. Dompet tersebut masih memegang 15.000 ETH senilai sekitar $43,88 juta.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-0xa339-sells-35605-eth-for-1-037b-in-11-days-swaps-5000-eth-for-14-6m-usdc-and-realizes-13-14m-profit

