Analisis: Penggalangan dana Strategy akan memprioritaskan pembayaran dividen dan bunga utang daripada membeli lebih banyak BTC, menunjukkan pergeseran strategis menuju pendekatan defensif.

PANews melaporkan pada 27 Desember, mengutip CNBC, bahwa analisis terbaru menunjukkan harga saham Strategy& tetap rendah dan premi Bitcoin menurun. Keputusan krusial mengenai apakah Strategy& akan dihapus dari indeks MSCI pada Januari semakin mendekat. Dengan latar belakang ini, Strategy& mengadopsi "strategi defensif," baru-baru ini membangun cadangan kas sekitar $2,2 miliar untuk menahan ujian taruhan Bitcoin. Dana ini diperkirakan akan digunakan untuk membayar dividen saham preferen dan bunga utang daripada membeli lebih banyak Bitcoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.