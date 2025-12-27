BursaDEX+
PANews melaporkan pada 27 Desember, mengutip CNBC, bahwa analisis terbaru menunjukkan harga saham Strategy& tetap rendah dan premium Bitcoin sedang menurun.

Analisis: Penggalangan dana Strategy akan memprioritaskan pembayaran dividen dan bunga utang daripada membeli lebih banyak BTC, menunjukkan pergeseran strategis menuju pendekatan defensif.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/27 17:41
