Ethereum Memiliki Satu Kesempatan Terakhir untuk Menulis Ulang Sejarah Harga Paling Bearish-nya

Ethereum (ETH) mengalami tahun 2025 yang bergejolak, dengan harganya turun 13,92% dalam 365 hari terakhir. Koin ini tampaknya akan mencatatkan sejarah harga paling bearish jika ditutup dengan catatan negatif bulan ini. Namun, Ethereum masih memiliki satu kesempatan dan kurang dari 96 jam untuk membalikkan situasi ini.

Prospek bearish Ethereum menentang preseden historis

Seperti yang disoroti oleh analis Ted Pillows, jika Ethereum menutup bulan Desember dalam zona merah, ini berarti koin tersebut berkinerja buruk selama tiga kuartal tahun ini. Skenario bearish ini mencerminkan pasar bear 2018 untuk koin tersebut.

Kinerja harga aset ini telah mengejutkan banyak investor, terutama mengingat lonjakan di atas $4.000 pada Agustus 2025. Banyak trader mengantisipasi kenaikan lebih lanjut dan lonjakan menuju $5.000 jika momentum dipertahankan.

Namun, Ethereum telah menurun dan tidak menemukan stabilitas di atas $3.000 sejak pertengahan Desember. Harga terus berfluktuasi dan membuat trader tidak dapat memprediksi potensi kenaikan yang mungkin terjadi.

Pada saat penulisan ini, Ethereum diperdagangkan di $2.929,60, yang merupakan penurunan 1,13% dalam 24 jam terakhir. Harganya berfluktuasi antara $2.894,95 dan $2.983,69 saat volume turun dalam periode tersebut. Volume perdagangan telah turun 27,6% menjadi $12,19 miliar sebagai akibat dari peningkatan kehati-hatian di pihak pelaku pasar.

Ethereum menghadapi prospek bearish ini meskipun ada ekspektasi peningkatan 5,79% menurut data CryptoRank . Selama 10 tahun terakhir, Ethereum telah mempertahankan pertumbuhan rata-rata lebih dari 5% di bulan Desember, dengan tertinggi pada tahun 2017, ketika mencatat peningkatan 70%.

Sejauh ini di tahun 2025, Ethereum hanya berhasil melampaui rata-rata bulanannya pada bulan Mei, Juli dan Agustus, ketika mencatat masing-masing 41,1%, 48,7% dan 18,7%.

Saat pasar kripto yang lebih luas menghitung mundur hingga akhir 2025, Ethereum memiliki waktu kurang dari 96 jam untuk mengubah sejarah.

Komunitas mengharapkan rebound bullish di 2026

Masalah Ethereum di bulan Desember ini mungkin diperparah oleh perkembangan dalam komunitas. Khususnya, sebuah dompet yang diduga milik Erik Voorhees, yang telah tidak aktif selama sembilan tahun, diaktifkan kembali dan membuang ETH senilai $13,42 juta ke pasar.

Demikian pula, CEO JAN3 Samson Mow juga telah melikuidasi semua kepemilikan Ethereum Bitmine . Mow mengatakan mereka telah memutuskan untuk fokus secara eksklusif pada Bitcoin, sebuah langkah yang menunjukkan berkurangnya kepercayaan pada Ethereum.

Langkah-langkah bearish seperti itu memiliki cara untuk mempengaruhi sentimen pasar dan prospek harga secara keseluruhan. Meskipun ada perkembangan ini, sebagian besar anggota komunitas optimis bahwa 2026 dapat melihat reli besar-besaran.