Bitmine Memulai Staking ETH Dengan Deposit PoS Senilai $219 Juta

Perusahaan treasury Ethereum Bitmine telah mulai melakukan staking kepemilikan Ether-nya dengan mendepositkan ETH senilai hampir $219 juta ke dalam sistem proof-of-stake (PoS) Ethereum.

Pada hari Minggu, beberapa dompet yang terkait dengan Bitmine mengirimkan transfer Ether (ETH) dalam jumlah besar ke kontrak yang diberi label "BatchDeposit," menurut data onchain dari Arkham. Total transfer mencapai 74.880 ETH, pola yang biasanya terkait dengan pengaturan staking institusional yang mengumpulkan dana sebelum pembuatan validator.

"Perusahaan treasury Ethereum terbesar Bitmine (BMNR) akhirnya mulai mencoba melakukan staking ETH yang dimilikinya untuk mendapatkan pendapatan bunga," kata EmberCN dalam postingan di X.

"Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan staking, dan mereka sekarang memegang 4,066 juta ETH, dengan APY sekitar 3,12%. Jika semuanya di-staking, mereka bisa mendapatkan sekitar 126.800 ETH dalam bunga selama setahun, yang pada harga saat ini $2.927 akan bernilai $371 juta," kata analis onchain tersebut.

Bitmine mengirim ETH ke alamat staking PoS. Sumber: EmberCN

Treasury Ether Bitmine melampaui 4 juta token

Deposit tersebut terjadi saat treasury Ether Bitmine melampaui 4 juta token untuk pertama kalinya. Perusahaan mengkonfirmasi awal minggu ini bahwa kepemilikannya kini melebihi 4,06 juta ETH menyusul pembelian terbaru senilai $40 juta.

Selama seminggu terakhir, Bitmine menambahkan hampir 100.000 ETH ke saldonya dengan harga pembelian rata-rata $2.991 per token.

Pada bulan November, Bitmine mengatakan berencana untuk memulai staking Ether pada kuartal pertama 2026 melalui pengaturan in-house khusus yang disebut Made-in America Validator Network (MAVAN). Saat itu, perusahaan mengatakan telah memilih tiga penyedia staking institusional untuk program percontohan, menggunakan sebagian kecil ETH-nya untuk menguji kinerja, keamanan, dan kualitas operasional sebelum melakukan ekspansi.

TVL Ethereum bisa melonjak 10× pada 2026

Total value locked (TVL) Ethereum bisa meningkat sepuluh kali lipat pada 2026 seiring partisipasi institusional berkembang dan kasus penggunaan on-chain baru mendapatkan daya tarik, menurut Joseph Chalom, co-CEO Sharplink Gaming. Sharplink adalah pemegang treasury Ethereum publik terbesar kedua, dengan hampir 798.000 ETH senilai sekitar $2,33 miliar.

Chalom menunjuk stablecoin sebagai pendorong utama, memprediksi pasar akan mencapai $500 miliar pada akhir tahun depan, naik sekitar 62% dari level saat ini. Dengan lebih dari setengah aktivitas stablecoin sudah terjadi di Ethereum, penerbitan berkelanjutan dan pertumbuhan transaksi dapat secara signifikan meningkatkan TVL jaringan.

