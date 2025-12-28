Analis Top Mengungkap Prediksi Harga Ethereum $5000 di Tengah BitMine $219M ETH yang Distaking

Wawasan Utama:

Prediksi harga Ethereum menetapkan target berikutnya untuk ETH di $5.000, menyusul pembaruan staking ETH senilai $219 juta oleh BitMine.

Harga altcoin ini masih diperdagangkan dalam zona support yang terdefinisi dengan baik dan telah menyerap gelombang tekanan jual yang kuat.

Perbendaharaan Ether Bitmine kini telah melampaui 4 juta token untuk pertama kalinya.

Seorang komentator DeFi terkemuka menetapkan $5.000 sebagai target utama ETH berikutnya dalam prediksi harga Ethereum terbarunya. Mencapai level ini dapat menandakan pergerakan kuat untuk pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Bitmine, salah satu perusahaan perbendaharaan Ethereum terbesar, telah mulai melakukan staking Ether-nya. Perusahaan ini menyetor ETH senilai hampir $219 juta ke dalam sistem proof-of-stake Ethereum, menandakan langkah strategis untuk mendapatkan bunga dari kepemilikannya.

Prediksi Harga Ethereum: Analis Top Membidik $5000 sebagai Target Berikutnya ETH

Ethereum masih bergerak dalam saluran turun yang jelas pada grafik 2 hari, menurut prediksi harga Ethereum terbaru oleh Pepesso yang menunjuk $5.000 sebagai target berikutnya. Selama berbulan-bulan, harga telah membuat serangkaian higher low dan lower low. Namun, ini tidak tampak seperti panic selling. Sebaliknya, pullback telah stabil dan terkendali, yang sering menunjukkan bahwa uang pintar sedang beralih dari penjualan ke akumulasi diam-diam. Konteks itu penting untuk prediksi harga Ethereum yang serius.

Pada saat penulisan, harga ETH bersandar pada zona support yang terdefinisi dengan baik antara $2.800 dan $3.000. Area ini telah menyerap beberapa gelombang perkembangan. Lebih penting lagi, setiap penurunan telah menarik pembeli lebih cepat dari sebelumnya. Itu memberi tahu kita bahwa penjual kehabisan kekuatan.

Sementara itu, aksi harga semakin ketat. Candle menjadi lebih kecil dan pergerakan terkompresi di dalam saluran. Pasar cenderung berperilaku seperti ini sebelum pergerakan kuat. Sederhananya, tekanan sedang membangun.

Grafik prediksi harga Ethereum oleh Pepesso

Momentum menambah gambarannya. Penjualan jelas melambat. Bahkan di dekat tepi bawah saluran, bear gagal memaksa breakdown yang bersih. Ketika harga menolak untuk turun meskipun upaya berulang, biasanya mengarah lebih tinggi.

Jika ETH menembus di atas saluran dengan tindak lanjut, strukturnya berubah dengan cepat. Koreksi multi-bulan akan memberi jalan untuk kelanjutan tren. Dalam hal itu, level $5.000 menonjol sebagai target kenaikan utama berikutnya dan titik referensi kunci untuk prediksi harga Ethereum yang lebih luas.

Untuk saat ini, fase ini terlihat kurang seperti kelemahan dan lebih seperti pasar yang bersiap untuk bergerak.

Bitmine Memulai Staking dengan $219 Juta dalam ETH yang Di-stake

Perusahaan perbendaharaan Ethereum Bitmine telah mulai melakukan staking kepemilikan Ether-nya. Perusahaan ini menyetor ETH senilai hampir $219 juta ke dalam sistem proof-of-stake Ethereum.

Pada hari Minggu, beberapa wallet yang terkait dengan Bitmine mengirim transfer besar ke kontrak berlabel "BatchDeposit," menurut data onchain dari Arkham. Transaksi totalnya mencapai 74.880 ETH. Jenis aktivitas ini umum untuk staking institusional, di mana dana diagregasi sebelum membuat validator.

EmberCN, seorang analis onchain, mencatat bahwa Bitmine sekarang mencoba mendapatkan bunga dari kepemilikan ETH-nya. Ini adalah langkah pertama perusahaan ke dalam staking. Bitmine saat ini memegang 4,066 juta ETH, dengan yield tahunan diperkirakan 3,12%.

Sumber: EmberCN

Jika semua ETH ini di-stake, bisa menghasilkan sekitar 126.800 ETH dalam bunga selama setahun. Pada harga saat ini $2.927 per ETH, itu akan bernilai sekitar $371 juta.

Perbendaharaan Ether Bitmine kini telah melampaui 4 juta token untuk pertama kalinya. Perusahaan mengkonfirmasi minggu ini bahwa kepemilikannya melebihi 4,06 juta ETH setelah pembelian $40 juta baru-baru ini.

Selama minggu lalu, Bitmine menambahkan hampir 100.000 ETH ke saldonya. Harga pembelian rata-rata untuk token ini adalah $2.991 masing-masing.

Pada bulan November, Bitmine mengumumkan rencana untuk mulai melakukan staking Ether pada kuartal pertama 2026. Perusahaan akan menggunakan pengaturan internal yang disebut Made-in America Validator Network, atau MAVAN. Perusahaan juga memilih tiga penyedia staking institusional untuk program percontohan.

Bitmine akan melakukan staking sebagian kecil ETH-nya pada awalnya untuk menguji kinerja, keamanan, dan kualitas operasional sebelum memperluas program.