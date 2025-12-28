Mengapa Resistensi $3K Dapat Memicu Penurunan

Ethereum tetap terkunci dalam struktur sideways, diperdagangkan tepat di bawah level psikologis $3 ribu.

Meskipun telah mencoba berkali-kali, pembeli kesulitan menghasilkan momentum lanjutan.

Aksi harga terkini mencerminkan pasar yang tertangkap dalam ketidakpastian, dengan keyakinan bullish yang melemah dan tidak ada dominasi nyata dari penjual. Sementara itu, data on-chain mulai bergerak, mengisyaratkan bahwa pergerakan berikutnya mungkin sedang terbentuk di balik permukaan.

Analisis Teknikal

Grafik Harian

Pada grafik harian, ETH terus berkonsolidasi antara zona support $2.700 dan resistance $3.300, dengan harga berada di sekitar $2.970 pada saat penulisan.

EMA 200 hari (oranye) dan EMA 100 hari (biru) terus bertindak sebagai resistance overhead dinamis dan juga telah mencetak crossover bearish. Ini membuat mereka menjadi zona confluence kunci tepat di atas $3.300, di mana harga sebelumnya ditolak.

RSI juga tetap berada di bawah garis tengah, menunjukkan belum ada pergeseran momentum yang menguntungkan pembeli. Penutupan di bawah $2.700 kemungkinan akan memicu pengujian ulang area demand makro $2.200, sementara merebut kembali $3.300 dapat membuka pintu menuju $3.700 dan lebih tinggi lagi.

Untuk saat ini, pasar kekurangan katalis yang cukup kuat untuk keluar dari kompresi ini.

Grafik 4 Jam

Sumber: TradingView

Memperbesar ke grafik 4H, ETH masih menghormati zona perdagangan lokal antara $2.800 dan $3.000, bergerak sideways di sekitar kisaran tengah lagi.

Aksi harga telah berombak, dengan breakout yang gagal baik di atas maupun di bawah, menunjukkan ketidakpastian yang jelas dari kedua sisi.

RSI telah mulai naik lagi, yang dapat mengindikasikan beberapa kenaikan jangka pendek, tetapi tanpa merebut kembali zona supply $3.000–$3.100, pembeli tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Jika harga berkonsolidasi di atas $3.100 lagi dengan kekuatan, rotasi kembali ke resistance atas di $3.300 dapat diharapkan, tetapi struktur masih mendukung perdagangan range-bound dalam kondisi saat ini.

Analisis On-Chain

Cadangan Exchange

Sumber: TradingView

Cadangan exchange Ethereum telah tren turun secara konsisten untuk sebagian besar tahun 2025, mencerminkan tren jangka panjang menuju akumulasi atau self-custody. Ini secara historis telah diinterpretasikan sebagai bullish, karena lebih sedikit token di exchange umumnya berarti tekanan jual yang lebih sedikit.

Namun, grafik terkini menunjukkan kenaikan yang halus namun jelas dalam cadangan, yang merupakan yang pertama dalam beberapa bulan.

Ini bisa berarti dua hal: baik trader mempersiapkan untuk memotong kerugian mereka dari konsolidasi baru-baru ini, atau pemain yang lebih besar melakukan reposisi menjelang lonjakan volatilitas.

Jika penumpukan cadangan ini berlanjut, ini dapat menunjukkan peningkatan potensi aktivitas sisi jual dalam jangka pendek.

Yang mengatakan, satu kenaikan tidak mengubah tren akumulasi jangka panjang belum. Masih penting untuk memantau apakah ini adalah langkah satu kali atau awal dari pergeseran sentimen yang lebih luas. Jika dipasangkan dengan penolakan harga di resistance dan peningkatan open interest, ini dapat mengkonfirmasi persiapan untuk posisi downside.

PENAWARAN SPESIAL (Eksklusif)

BONUS KEMITRAAN RAHASIA untuk pembaca CryptoPotato: Gunakan tautan ini untuk mendaftar dan membuka $1.500 dalam hadiah BingX Exchange eksklusif (penawaran terbatas). Penafian: Informasi yang ditemukan di CryptoPotato adalah milik penulis yang dikutip. Ini tidak mewakili pendapat CryptoPotato tentang apakah akan membeli, menjual, atau menahan investasi apa pun. Anda disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gunakan informasi yang diberikan dengan risiko Anda sendiri. Lihat Penafian untuk informasi lebih lanjut.

Sumber: CryptoQuant