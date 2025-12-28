Berita Ethereum: Mantan Eksekutif BlackRock Percaya TVL Ethereum Akan Naik 10X di 2026

Wawasan Utama:

Menurut data berita Ethereum terbaru, total nilai terkunci di ekosistem Ethereum dapat meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2026 seiring pertumbuhan adopsi di berbagai sektor dan investor institusional meningkatkan eksposur mereka, catat sebuah postingan di X oleh Joseph Chalom, co-CEO Sharplink.

Sharplink Gaming menempati peringkat sebagai perusahaan perbendaharaan Ethereum publik terbesar kedua, memegang 797.704 ETH, dengan nilai sekitar $2,33 miliar, menurut wawasan dari data Ethereum Treasuries.

Chalom mengatakan pasar stablecoin dapat tumbuh dari $308 miliar saat ini menjadi $500 miliar pada tahun depan, peningkatan 62%.

Jaringan kripto Ethereum terus mendominasi ruang ini, menyumbang lebih dari setengah dari semua aktivitas stablecoin, sekitar 54 persen. Dominasi ini dapat mendorong kenaikan signifikan dalam total nilai terkunci jaringan seiring ekspansi pasar stablecoin.

Berita Ethereum: Chalom Memperkirakan Pasar Aset Dunia Nyata yang Ditokenisasi Mencapai $300 Miliar pada 2026

Menurut CEO Sharplink, aset dunia nyata yang ditokenisasi siap untuk pertumbuhan yang kuat. Dia memperkirakan pasar akan mencapai $300 miliar pada tahun 2026.

Chalom mengharapkan aset yang dikelola akan meningkat sepuluh kali lipat tahun depan. Tokenisasi akan berkembang dari dana individu, saham, dan obligasi hingga dana-dana baru yang canggih

Dia mengaitkan ekspansi pasar dengan meningkatnya minat dari perusahaan keuangan besar, seperti JPMorgan, Franklin Templeton, dan BlackRock, yang telah meningkatkan aktivitas mereka selama setahun terakhir.

Kenaikan total nilai terkunci sering dilihat sebagai tanda meningkatnya minat pada jaringan. Meningkatnya minat dapat meningkatkan sentimen pasar, tetapi TVL Ethereum sebesar $68,2 miliar belum menghilangkan semua kekhawatiran. Analis Benjamin Cowen memperingatkan Ether mungkin kesulitan mencapai level tertinggi baru tahun depan.

Dia menyebutkan kondisi Bitcoin saat ini sebagai faktor pembatas. Pada saat pelaporan, Ether diperdagangkan pada $2.924, turun 3,12% selama 30 hari terakhir, menurut CoinMarketCap.

CEO mengantisipasi kepemilikan Ethereum (ETH) dan aktivitas tokenisasi oleh dana kekayaan berdaulat akan tumbuh lima hingga sepuluh kali lipat selama tahun depan.

Dia mencatat bahwa 2026 akan membawa pertumbuhan signifikan seiring dinamika kompetitif mengambil alih. Di masa lalu, banyak alokator menghindari kripto, membuat aman untuk tetap di pinggir lapangan.

CEO juga memprediksi bahwa agen AI on-chain dan pasar prediksi akan menjadi arus utama. Dia mengharapkan pergeseran ini meningkatkan aktivitas dan menambah nilai yang berarti bagi ekosistem.

Pernyataannya mengikuti pembaruan berita kripto Ethereum terbaru di The CoinRepublic oleh Arkham Intelligence yang menunjukkan bahwa perusahaan pemegang Ethereum besar baru saja memulai ETH yang dipertaruhkan dengan $219 juta.

Peningkatan Jaringan Kripto Ethereum 2026

Sementara itu, diskusi harga Ethereum (ETH) semakin fokus pada peningkatan Glamsterdam 2026 yang akan datang. Peningkatan ini mengikuti pembaruan Fusaka, yang menaikkan batas gas blok menjadi 60 juta. Glamsterdam menandai langkah maju dalam gerakan Ethereum menuju skalabilitas Layer 1 yang lebih besar.

Fitur utama dari peningkatan ini adalah Proposer-Builder Separation yang tertanam. Perubahan ini mengurangi risiko yang terkait dengan konsentrasi validator dan memperkuat keamanan jaringan.

Peningkatan ini juga memperkenalkan daftar akses tingkat blok. Daftar ini menurunkan biaya eksekusi dan memungkinkan pemrosesan paralel transaksi. Bersama-sama, peningkatan ini meningkatkan throughput sambil mempertahankan desentralisasi. Perkiraan komunitas menunjukkan batas gas dapat mencapai 200 juta, skala yang akan meningkatkan kapasitas Layer 1 secara signifikan. Fork Hegota akan memperkenalkan Verkle Trees, peningkatan kunci yang dirancang untuk mengatasi tekanan pertumbuhan state secara langsung.