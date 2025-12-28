Mitra umum Dragonfly, Rob Hadick, berpendapat bahwa baik Solana maupun Ethereum akan berkembang dalam perlombaan tokenisasi yang akan datang. Ini memberikan pandangan yang stabil untuk prediksi harga Solana.

Meskipun demikian, investor sudah mempersiapkan diri untuk 2026, dan Anda harus melakukan hal yang sama. Sebagian besar bergabung dengan presale DeepSnitch AI, sebuah proyek yang diharapkan memberikan keuntungan besar. Lebih dari $900.000 telah terkumpul, dengan harga di $0,03020, dan keuntungan 100% untuk investor awal.

Solana dan Ethereum adalah "keduanya Facebook"

Perdebatan tentang blockchain mana yang akan menguasai masa depan mengambil giliran minggu ini selama wawancara di "Squawk Box" CNBC. Rob Hadick, mitra umum di perusahaan modal ventura Dragonfly, menyatakan dengan tegas bahwa Solana dan Ethereum akan berkembang di sektor tokenisasi dan tidak ada blockchain yang akan mendorong yang lain keluar dari ruang tersebut.

Ketika diminta untuk membandingkan rantai tersebut dengan raksasa media sosial, Hadick menolak analogi "Facebook vs. MySpace", sebaliknya menegaskan, "Keduanya adalah Facebook." Hadick menjelaskan bahwa dengan meningkatnya minat dalam tokenisasi, menempatkan aset dunia nyata di blockchain, ada ruang yang cukup untuk banyak pemenang.

Prediksi harga Solana: DeepSnitch AI meledak dengan utilitas langsung

DeepSnitch AI ($DSNT): Aset yang wajib dimiliki di bulan Januari

DeepSnitch AI memposisikan dirinya sebagai investasi paling penting untuk siklus pasar mendatang. Sementara prediksi harga Solana dan Ethereum bersaing untuk dominasi di lapisan infrastruktur, DeepSnitch AI telah menguasai lapisan aplikasi dengan utilitas langsung. Proyek ini telah resmi meluncurkan SnitchGPT, analis pasar AI yang sekarang aktif dan beroperasi. Alat ini bergabung dengan ekosistem SnitchFeed, SnitchScan, dan dasbor analitik, memberikan pengguna akses langsung ke wawasan tingkat institusional.

Kasus investasi untuk DeepSnitch AI didasarkan pada urgensi dan potensi keuntungan besar. Selain itu, presale telah menentang tren pasar bearish, mengumpulkan lebih dari $900.000 karena uang pintar bergegas untuk mengamankan alokasi. Dengan peluncuran dikonfirmasi untuk Januari, kesempatan untuk masuk dengan harga presale $0,03020 akan segera ditutup.

Selain itu, lebih dari 21 juta token telah di-stake. Untuk memaksimalkan peluang pra-peluncuran ini, tim telah merilis kode promo DSNTVIP100. Investor yang membeli token senilai lebih dari $5.000 menerima bonus instan 100%. Sementara prediksi harga Solana menawarkan pengembalian 3x yang aman selama beberapa tahun, DeepSnitch AI memiliki potensi untuk keuntungan besar segera setelah listing.

Prediksi harga Solana

Volume perdagangan untuk Solana telah turun drastis sebesar 37% dalam 24 jam terakhir per 25 Desember, menunjukkan penurunan dalam aktivitas pasar langsung. Penurunan ini tercermin dalam harga, yang telah turun 1,60% selama seminggu terakhir, berkinerja di bawah pasar kripto global.

Prakiraan harga Solana jangka panjang mengkonfirmasi tesis pertumbuhan stabil ini. Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2028, biaya perdagangan rata-rata SOL akan sekitar $417,30, dengan potensi maksimum $477,37. Ini mewakili potensi ROI sekitar 274% dari level saat ini.

Prediksi harga Curve DAO (CRV)

Curve DAO baru-baru ini mengungguli pasar, mencatat kenaikan harga 13% dalam tujuh hari terakhir per 25 Desember. Lonjakan ini menjadikannya salah satu dari sedikit token yang hijau selama minggu yang sebagian besar penuh ketakutan.

Namun, lonjakan baru-baru ini mungkin menipu. Sentimen keseluruhan untuk Curve tetap bearish, dengan volatilitas yang relatif tinggi. Prediksi harga untuk Curve DAO memperkirakan kenaikan 53% untuk mencapai $0,5828 pada Maret 2026.

Kesimpulan

Di pasar saat ini, Anda bisa mendapatkan pertumbuhan stabil dengan prediksi harga Solana. Tetapi jika Anda menginginkan keuntungan besar, presale seperti DeepSnitch AI adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan. Ini memiliki hype dan utilitas untuk membuatnya relevan dalam waktu lama. Lebih dari $900.000 telah terkumpul, dan mereka yang bergabung lebih awal naik 100%.

FAQ

Berapa prediksi harga Solana untuk 2028?

Prediksi harga Solana untuk 2028 memperkirakan harga rata-rata $417,30, mewakili potensi ROI sekitar 274%.

Apa tren pasar Solana saat ini?

Tren pasar Solana saat ini menunjukkan penurunan signifikan dalam volume perdagangan dan sentimen bearish.

Apakah pandangan Solana bullish atau bearish?

Pandangan Solana jangka pendek adalah bearish karena ketakutan pasar dan penurunan volume. Namun, pandangan jangka panjang tetap positif karena para ahli memperkirakan akan hidup berdampingan dengan Ethereum dalam perlombaan tokenisasi.

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan edukasi.

