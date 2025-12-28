BitMine Mempertaruhkan $219 Juta dalam ETH saat Tom Lee Menegaskan Kembali Pandangan Bullish 2026

BitMine melakukan staking sekitar $219,2 juta dalam ETH sambil tetap menyimpan saldo Ethereum yang jauh lebih besar tanpa di-staking. Pada saat yang sama, Tom Lee menegaskan kembali pandangan bullish-nya bahwa Ethereum dapat mencapai level yang lebih tinggi hingga 2026 seiring dengan pertumbuhan penggunaan jaringan.

BitMine Melakukan Staking $219,2 Juta dalam ETH, dengan Miliaran Masih Belum Di-Staking

BitMine melakukan staking sekitar $219,2 juta worth Ether pada hari Jumat, menurut transfer on-chain yang dibagikan oleh akun X @TedPillows. Transaksi tersebut menunjukkan dompet yang terhubung dengan BitMine mengirim jumlah ETH besar ke alamat deposit staking dalam hitungan jam.

Catatan on-chain mencantumkan beberapa deposit dalam jangka waktu yang sama, termasuk transfer sekitar 16.992 ETH, 20.768 ETH, dan 24.544 ETH. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mendukung klaim bahwa BitMine menyebarkan sekitar $219,2 juta ke dalam staking Ethereum pada hari itu.

Pada saat yang sama, BitMine masih memegang posisi Ether yang jauh lebih besar yang tetap tidak di-staking. Postingan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan memegang sekitar $10,759 miliar dalam Ethereum yang dapat di-staking nanti, yang akan jauh melebihi jumlah yang telah didepositkan sejauh ini.

Staking Ethereum mengunci ETH ke dalam jaringan sebagai imbalan untuk partisipasi validator dan reward. Akibatnya, deposit besar sering menarik perhatian karena dapat menggeser sebagian pasokan keluar dari sirkulasi likuid sambil meningkatkan eksposur jangka panjang terhadap protokol.

Tom Lee Mempertahankan Target Bullish Ethereum untuk 2026

Sementara itu, Tom Lee mengulangi pandangan bullish tentang crypto menuju 2026, mengatakan Ethereum dapat naik dari sekitar $3.000 menjadi $7.000 atau $9.000 pada awal 2026, menurut klip yang beredar di X. Lee juga mengatakan dia masih melihat jalur bagi Ethereum untuk mencapai $20.000 jika jaringan menjadi kompetitif dengan sistem pembayaran global.

Lee mengaitkan kasus tersebut dengan utilitas daripada momentum perdagangan. Dalam klip tersebut, dia menunjuk pada skala, penyelesaian, dan penggunaan dunia nyata sebagai pendorong utama, dengan berargumen bahwa Ethereum dapat bergeser dari aset spekulatif menuju infrastruktur keuangan jika menangani volume transaksi besar dengan andal.

Dia telah membuat argumen serupa dalam komentar pasar sebelumnya, di mana dia membingkai potensi jangka panjang Ethereum seputar adopsi dan efek jaringan. Dalam pandangan itu, penggunaan yang lebih luas oleh exchange, penerbit stablecoin, dan platform tokenisasi lebih penting daripada aksi harga jangka pendek, karena meningkatkan permintaan untuk blockspace dan penyelesaian pada base layer dan jaringan terkait.

Komentar terbaru datang saat investor crypto melacak apakah ekosistem Ethereum dapat berkembang melampaui trading dan DeFi ke dalam pembayaran dan penyelesaian untuk bisnis nyata. Pertanyaan tersebut sering berpusat pada biaya, throughput, dan pengalaman pengguna, karena pembayaran global memerlukan kecepatan dan biaya yang dapat diprediksi dalam skala besar.