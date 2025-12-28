Peter Schiff memperingatkan Bitcoin bisa berbalik arah saat reli historis perak menguat

Peter Schiff, seorang komentator keuangan terkenal, pialang saham, dan pendukung emas yang dikenal sebagai kritikus teguh dan penentang vokal Bitcoin dan cryptocurrency, baru-baru ini memicu ketegangan di industri kripto setelah mengeluarkan peringatan mengenai BTC segera setelah laporan menyoroti bahwa harga perak mengalami kenaikan substansial. Menyusul peringatannya, Schiff menyatakan keyakinannya bahwa cryptocurrency tersebut akan menghadapi efek sebaliknya dari lonjakan perak.

Menurutnya, penyesuaian apa pun bisa terjadi dengan cepat, karena penurunan pasar sering kali berakselerasi di bawah tekanan. Pernyataan ini muncul setelah harga perak meningkat secara signifikan dalam satu hari, mendorong logam tersebut ke level rekor di atas $79 per ons, menandai pertama kalinya dalam sejarah.

Lonjakan perak mendorong Schiff mengeluarkan peringatan mengenai Bitcoin

Terkait peringatan Schiff, sumber terpercaya mengungkapkan bahwa pakar keuangan terkemuka tersebut membagikan sebuah postingan X yang menawarkan wawasannya pada saat investor menyaksikan perak naik lebih dari 10% dalam waktu singkat. Untuk menjelaskan situasi dengan jelas, data pasar menunjukkan bahwa reli ini mendorong perak dari level $78 menjadi sekitar $79 dalam waktu sekitar sembilan puluh menit.

Kenaikan tersebut menarik perhatian beberapa individu secara global, karena logam tersebut telah menunjukkan kenaikan stabil selama beberapa bulan. Selain itu, grafik TradingView menunjukkan penembusan tajam saat harga melonjak ke puncak historis baru.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa lonjakan perak juga telah memainkan peran penting dalam ekosistem logam dengan meningkatkan sentimen pasar secara keseluruhan terhadap aset logam. Menariknya, kinerja substansial komoditas yang ditokenisasi yang didukung oleh cryptocurrency menggambarkan tren ini, karena laporan menunjukkan bahwa nilai total mereka mendekati $4 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa investor lebih memilih aset alternatif.

Di sisi lain, data dari CompaniesMarketCap mengungkapkan upaya terbaru Perak untuk mempersempit kesenjangan dengan NVIDIA dalam nilai pasar keseluruhan. Langkah ini telah mendorong analis untuk menyarankan peningkatan kemungkinan permintaan yang meningkat dari institusi dan minat yang tumbuh terhadap komoditas di kalangan investor.

Dalam kasus Bitcoin, sumber melaporkan bahwa harga cryptocurrency tetap mendekati $87.000, menunjukkan pergerakan sedikit selama 24 jam terakhir. Data dari CoinMarketCap juga mengungkapkan bahwa cryptocurrency utama mengalami keuntungan harian yang minimal.

Nasib perak dan Bitcoin memicu perdebatan di industri

Lonjakan harga Perak telah memulai diskusi hangat dalam ekosistem karena pembaruan yang baru dirilis mengintensifkan perdebatan ini. Misalnya, grafik baru dari Ted Pillows mencatat bahwa Relative Strength Index (RSI) bulanan logam tersebut mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam empat puluh lima tahun.

Karena pembacaan ini menunjukkan tren bullish, analis berkomentar bahwa pertanyaan besar yang diajukan di industri adalah durasi tren tersebut. Kesimpulan lain yang ditarik dari pembacaan ini adalah perkembangan dramatis dari penembusan harga perak saat ini.

Dalam membandingkan kemajuan Bitcoin dengan perak selama bertahun-tahun, grafik lain menyoroti bahwa cryptocurrency tersebut telah kehilangan secara substansial keuntungan relatifnya yang berasal dari delapan tahun yang lalu. Pergeseran seperti itu mendorong individu untuk percaya bahwa perak telah melampaui BTC dalam reli pasar baru-baru ini.

Sementara itu, dengan perak dihargai sekitar $80, model yang membandingkan perak dengan BTC memperkirakan bahwa nilai cryptocurrency seharusnya sekitar $394.000. Dengan perkiraan ini dalam pikiran, trader mengangkat kekhawatiran tentang apakah aset digital tersebut bisa mengejar perak, jika kondisi pasar berubah.

