BitMine milik Tom Lee mempertaruhkan $1 miliar dalam Ethereum dalam dua hari: Data on-chain

Poin-Poin Penting

Dalam dua hari terakhir, BitMine Immersion telah memindahkan 342.560 ETH ke dalam staking.

Untuk mendukung imbal hasil staking ETH jangka panjang, BitMine sedang membangun MAVAN, Made in America Validator Network.

BitMine Immersion, salah satu entitas perbendaharaan aset digital terbesar, telah melakukan staking 342.560 Ethereum senilai sekitar $1 miliar selama dua hari terakhir, menurut data yang dilacak oleh Lookonchain.

Perusahaan yang dipimpin oleh Tom Lee dari Fundstrat ini melaporkan memegang lebih dari empat juta ETH, setara dengan sekitar 3,4% dari total pasokan, dalam pengajuan terbarunya. Data on-chain menunjukkan bahwa angka tersebut telah meningkat karena perusahaan terus mengakumulasi sepanjang minggu.

Staking ETH mendukung keamanan jaringan Ethereum melalui mekanisme validasi proof-of-stake, di mana validator mengunci token untuk membantu memverifikasi transaksi.

BitMine sedang mempersiapkan peluncuran Made in America Validator Network (MAVAN) setelah menilai berbagai penyedia staking institusional dari segi keamanan, keandalan, dan generasi imbal hasil.

Perusahaan telah memulai uji coba langsung dengan tiga mitra terpilih untuk melacak kinerja real-time sebelum mengalokasikan lebih banyak aset.

Dengan target peluncuran di awal 2026, BitMine bertujuan untuk menciptakan platform khusus untuk staking ETH asli, memprioritaskan nilai jangka panjang bagi pemegang sahamnya.