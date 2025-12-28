Berita Ethereum: BitMine Immersion Menginvestasikan $1 Miliar dalam Ethereum dalam Dua Hari

BitMine Immersion memperluas strategi Ethereum karena staking, dukungan institusional, dan akumulasi mendorong perhatian pasar dan mempengaruhi momentum harga.

BitMine Immersion telah mengintensifkan strategi Ethereum-nya dengan langkah staking yang masif. Dalam dua hari, perusahaan melakukan staking sebanyak 342.560 ETH. Nilainya mencapai hampir $1 miliar. Menurut data Lookonchain, aktivitas ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan institusi. Selain itu, langkah ini merupakan indikasi kuat dari eksposur Ethereum jangka panjang.

BitMine Mengubah Strategi dengan Akumulasi Ethereum Masif

BitMine Immersion adalah salah satu perusahaan perbendaharaan aset digital terbesar. Di masa lalu, perusahaan ini terutama berkonsentrasi pada operasi penambangan Bitcoin. Namun, perusahaan mengubah arahnya pada pertengahan 2025. Di bawah Ketua Tom Lee, perusahaan memiliki strategi akumulasi yang berfokus pada Ethereum. Rencana ini secara internal disebut "Alchemy of 5%".

Menurut laporan, BitMine baru-baru ini menyimpan lebih dari empat juta ETH. Jumlah ini mewakili sekitar 3,4% dari total pasokan Ethereum. Lebih lanjut, berdasarkan data on-chain, kepemilikan telah meningkat lebih jauh lagi. Perusahaan terus mengakuisisi ETH sepanjang minggu. Itulah sebabnya pengaruhnya dalam ekosistem Ethereum telah bertumbuh.

Strategi akumulasi menekankan staking sebagai lawan dari perdagangan jangka pendek. Akibatnya, BitMine memiliki tujuan menghasilkan yield, sekaligus membantu mendukung keamanan jaringan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi tekanan pasokan yang beredar. Analis menunjukkan bahwa ini dapat membantu menjangkar harga dalam fase pasar yang volatile.

Sementara itu, kepemimpinan berada di inti perubahan ini. Tom Lee Getty Ethan juga terkait dengan Fundstrat dan telah secara publik menyatakan keyakinannya pada Ethereum nilai jangka panjang. Oleh karena itu, tindakan perusahaan sehubungan dengan perbendaharaan tidak jauh berbeda dari pandangan pasar keseluruhannya. Transisi dari penambangan Bitcoin menunjukkan kepercayaan pada perubahan kasus penggunaan Ethereum.

Dukungan Institusional dan Dampak Pasar Meningkat

Pivoting Ethereum BitMine telah menemukan dukungan institusional yang besar. Founders Fund milik Peter Thiel memiliki saham 9,1% di perusahaan. Selain itu, ARK Invest telah mengungkapkan investasi. Dukungan ini membantu meningkatkan perhatian pasar dan minat perdagangan. Akibatnya, volatilitas saham BitMine tinggi.

Perkembangan ini diamati dengan cermat oleh pelaku pasar. Pada pertengahan 2025, terjadi rally signifikan dalam harga Ethereum. Analis mengaitkan pembelian agresif BitMine sebagai alasannya. Meskipun kekuatan pasar yang lebih luas membuat perbedaan, akumulasi perbendaharaan menambah sentimen bullish. Berkurangnya pasokan yang tersedia mendukung pergerakan harga ke atas.

Pada saat yang sama, terjadi peningkatan volume besar saham BitMine, yang diperdagangkan dengan simbol perdagangan BMNR. Saham ini menjadi salah satu yang paling likuid dari saham-saham terdaftar di AS untuk waktu singkat. Baik eksposur Ethereum dan kejelasan strategis direaksi oleh investor. Namun, volatilitas masih tinggi karena pergerakan harga yang cepat.

Ke depan, BitMine merencanakan lebih banyak ekspansi infrastruktur. Perusahaan sedang membangun jaringan staking Ethereum sendiri yang disebut MAVAN. Platform yang dibangun Amerika ini dijadwalkan diluncurkan pada awal 2026. Setelah beroperasi, MAVAN harus membantu menghasilkan yield konsisten dari kepemilikan ETH BitMine.

Perkembangan ini bisa menjadi kemenangan kuat lainnya untuk model perbendaharaan BitMine. Dengan mengambil bisnis staking secara internal, efisiensi operasional mungkin meningkat. Selain itu, kejelasan regulasi di AS dapat membantu menarik lebih banyak mitra institusional. Secara keseluruhan, pendekatan BitMine yang berfokus pada Ethereum mewakili tren yang lebih besar dalam pendekatan aset digital korporat.