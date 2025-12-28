Tom Lee Memprediksi Ethereum Mencapai $7K–$9K pada 2026, saat BitMine Melakukan Staking ETH Senilai $1 Miliar

Tom Lee mengatakan Ethereum bisa mencapai antara $7.000 dan $9.000 pada awal 2026, mengutip permintaan struktural jangka panjang daripada momentum harga jangka pendek. Dia mengatakan volatilitas terkini tidak mengubah peran Ethereum dalam infrastruktur keuangan. Lee membingkai prospek seputar tokenisasi, efisiensi penyelesaian, dan meningkatnya penggunaan institusional di seluruh pasar global.

Dalam wawancara CNBC baru-baru ini, Lee menyatakan bahwa pasar kripto merasakan tekanan setelah peristiwa likuidasi pada Oktober 2025. Dia membandingkan episode tersebut dengan gangguan sebelumnya yang untuk sementara mengurangi likuiditas. Biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu bagi pelaku pasar untuk normal kembali, kata Lee. Fase saat ini, katanya, adalah pemulihan dan bukan keruntuhan fundamental.

Tokenisasi Mendorong Utilitas Ethereum

Keuangan tradisional juga semakin berkonsentrasi pada tokenisasi aset, tambahnya. Perubahan ini didorong oleh peningkatan efisiensi, bukan spekulasi. Dia mengutip ketertarikan dari institusi keuangan besar yang menyelidiki sistem penyelesaian berbasis blockchain. Menurutnya, Ethereum mendapat manfaat langsung dari tren ini karena jaringannya yang sudah mapan dan aktivitas on-chain.

Lee mengatakan bahwa penggunaan Ethereum membuatnya mudah untuk memperdebatkan nilainya. Permintaan yang terhubung dengan penggunaan dunia nyata lebih stabil daripada reli yang didorong siklus, katanya. Semua faktor ini membuatnya percaya bahwa ada potensi bagi Ethereum untuk diperdagangkan jauh lebih tinggi setahun dari sekarang. Adopsi jangka panjang juga dapat mendukung kenaikan tambahan melewati 2026, tambahnya.

BitMine Memperluas Kepemilikan Staking ETH

BitMine Immersion telah agresif dalam meningkatkan komitmen staking Ethereum-nya. Dalam postingan X, platform analitik Lookonchain mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan staking 342.560 ETH, atau $1 miliar selama dua hari. Langkah ini adalah salah satu langkah staking korporat terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

BitMine telah mengungkapkan dalam pengajuannya bahwa perusahaan memiliki lebih dari empat juta ETH. Itu setara dengan sekitar 3,4% dari pasokan beredar Ethereum. Data On-Chain menunjukkan saldo Ethereum naik lebih jauh lagi dengan perusahaan terus mengakumulasi ETH sepanjang minggu.

Staking Ethereum membantu jaringan menjaga proof-of-stake tetap berjalan. Validator mengunci ETH untuk mengamankan jaringan dengan memvalidasi transaksi dan membentuk konsensus. Sebagai imbalannya, peserta menerima bagian mereka dari hadiah staking. Tindakan BitMine menandai sebagian besar perbendaharaannya bertransisi dari kepemilikan pasif ke partisipasi jaringan aktif.

Staking ini terkait dengan Made in America Validator Network (MAVAN) milik BitMine. Perusahaan telah mengevaluasi beberapa penyedia staking institusional. Perusahaan menyoroti keamanan, stabilitas operasional, dan kinerja hadiah. Program percontohan sedang berjalan langsung dengan 3 mitra yang dipilih untuk melacak kinerja real-time.

BitMine bermaksud mengevaluasi hasil percobaan sebelum komitmen ETH tambahan. Peluncuran penuh MAVAN dijadwalkan pada awal 2026. Platform ini dibangun untuk staking Ethereum asli dan penciptaan nilai jangka panjang daripada eksposur perdagangan jangka pendek.