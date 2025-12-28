Strategi Bull Bitcoin Besar Diduga Beralih Defensif – Mungkin Tidak Akan Membeli BTC untuk Sementara, Ini Alasannya

Strategy, perusahaan Bitcoin terbesar, diperkirakan akan menahan diri dari membeli BTC untuk beberapa waktu dalam waktu dekat. Berikut adalah detailnya.

Lanjutkan Membaca: Strategi Bull Bitcoin Besar Diduga Mengambil Sikap Defensif – Mungkin Tidak Membeli BTC untuk Sementara, Inilah Alasannya