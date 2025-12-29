Harga Bitcoin Melonjak ke $90K: Pemulihan Menentukan atau Dead-Cat Bounce Lagi?

Setelah beberapa hari berturut-turut dengan sedikit atau tanpa aksi nyata, harga bitcoin melonjak Senin pagi menjadi sedikit lebih dari $90.000, di mana menghadapi resistensi.

Ini menimbulkan pertanyaan apakah reli terbaru ini hanya pengulangan lain dari apa yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir – upaya breakout ke $90.000 diikuti oleh penolakan keras berikutnya dan aksi sideways.

CW mengaitkan kebangkitan harga hari ini dengan keselarasan yang menguntungkan antara retail dan whale yang secara bersamaan membeli BTC. Analis percaya bahwa kembalinya retail menjadi perhatian khusus karena mereka telah berada di pinggir lapangan untuk sementara waktu, terutama sejak crash Oktober.

Dalam postingan terpisah, CW menjelaskan bahwa hampir semua exchange menunjukkan sinyal pembelian BTC yang kuat, terutama Binance. Mereka menambahkan bahwa "whale yang telah beristirahat telah kembali."

Ali Martinez, bagaimanapun, baru-baru ini menerbitkan pandangan berbeda tentang masalah ini. Dia percaya cryptocurrency sedang membentuk dead-cat bounce lain sebelum "berpotensi membuat leg lebih rendah lainnya."

Dia membenarkan prediksi bearish-nya dengan kurangnya arus modal positif yang sebenarnya. Justru sebaliknya; arus modal bersih telah berubah negatif, turun di bawah $-4,5 miliar.

Trennya mirip dengan ETF BTC spot, yang telah mengalami pendarahan selama berbulan-bulan. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, mereka turun dari hampir $63 miliar dalam arus masuk bersih di awal Oktober menjadi jauh di bawah $57 miliar pada penutupan Jumat.

Untuk saat ini, BTC naik 2,3% harian, diperdagangkan mendekati $90.000. Kebangkitan Senin-nya telah membangunkan beberapa altcoin, seperti ETH, yang melonjak melewati $3.000. BNB berada di atas $860, sementara XRP telah menyentuh support krusial $1,90.

