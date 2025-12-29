Antrean staking Ethereum berbalik saat validator berbondong-bondong kembali ke jaringan

Dinamika validator pada ETH kembali bergeser, dengan antrean staking Ethereum kini melampaui exit dan menandakan pembaruan kepercayaan di antara pemegang besar.

Antrean staking Ethereum melampaui exit

Antrean staking Ethereum telah membalikkan jalur exit untuk pertama kalinya dalam enam bulan, dengan hampir dua kali lipat ETH yang menunggu untuk di-stake dibandingkan Ether yang mengantri untuk meninggalkan jaringan.

Menurut pelacak Ethereum Validator Queue, jalur masuk untuk validator kini menampung sekitar 745.619 Ether (ETH), yang menunjukkan waktu tunggu hampir 13 hari. Namun, antrean exit berada di sekitar 360.518 ETH, dengan validator yang keluar menghadapi penundaan sekitar delapan hari.

Titik balik terjadi pada hari Sabtu, ketika antrean masuk dan keluar berada di sekitar 460.000 ETH. Sejak saat itu, antrean masuk telah meningkat tajam, sementara beberapa analis berpendapat bahwa antrean exit cenderung menuju nol, yang berpotensi mengurangi tekanan jual jangka pendek.

Reaksi pasar terhadap berita staking Ethereum dan konteks historis

Abdul, kepala DeFi di blockchain layer 1 Monad, menyoroti pergeseran ini dalam postingan X pada hari Minggu. Dia mencatat bahwa terakhir kali antrean masuk dan keluar terbalik pada bulan Juni, Ether "berlipat ganda harganya tidak lama setelahnya," menambahkan bahwa "2026 akan menjadi tontonan yang menarik."

Saat itu, Ether naik di atas $2.800 pada bulan Juni dan kemudian melonjak ke rekor tertinggi baru sebesar $4.946 pada 24 Agustus. Meski begitu, harga telah menurun sejak saat itu, dengan ETH diperdagangkan sekitar $3.018 per hari Senin, menunjukkan bahwa meskipun pola staking dapat sejalan dengan fase bullish, mereka tidak menjamin rally yang berkelanjutan.

Aliran staking, tekanan jual, dan perilaku validator

Ethereum beroperasi sebagai jaringan proof-of-stake, yang mengharuskan validator mengunci aset untuk membantu mengamankan chain. Selain itu, unstaking sering diartikan sebagai validator yang mempersiapkan untuk membebaskan Ether untuk potensi penjualan, sementara staking baru menunjukkan kepercayaan yang tumbuh dan kemauan untuk menahan jangka panjang.

Dalam postingan 24 Desember, Abdul berpendapat bahwa antrean exit eth bertindak sebagai indikator utama aliran pasokan yang dapat diprediksi memasuki pasar melalui unstaking. Dia mengatakan jaringan telah mengalami tekanan jual yang konsisten sejak Juli, karena penarikan yang terakumulasi secara bertahap masuk ke bursa dan meja over-the-counter.

Abdul memperkirakan sekitar 5% dari total pasokan Ether telah berpindah tangan sejak Juli, termasuk unstaking skala besar Kiln pada bulan September. Sekitar 70% dari ETH yang di-unstake tersebut dilaporkan telah diserap oleh BitMine, yang menurutnya kini mengendalikan sekitar 3,4% dari seluruh pasokan ETH. Namun, akumulasi tersebut bertepatan dengan pelonggaran tekanan exit baru-baru ini.

Exit teratur Kiln dan normalisasi yang diharapkan

Kiln, penyedia layanan staking, memulai apa yang disebutnya "exit teratur" dari semua validator Ether-nya pada bulan September. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan setelah eksploitasi platform investasi aset digital SwissBorg, yang menyoroti risiko operasional yang sedang berlangsung dalam staking pihak ketiga.

Abdul menambahkan bahwa, dengan kecepatan saat ini, antrean exit validator akan mencapai 0 pada 3 Januari. Selain itu, dia mengharapkan tekanan jual pada ETH akan mereda setelah backlog tersebut dibersihkan, yang berpotensi memungkinkan permintaan spot dan aliran staking baru memainkan peran yang lebih besar dalam penemuan harga.

Akumulasi agresif dan staking BitMine

Suara lain di crypto X, termasuk Dylan Grabowski, pembawa acara Smart Economy Podcast, telah menunjuk pemain perbendaharaan aset digital besar seperti BitMine sebagai kekuatan pendorong di balik pergeseran status staking ETH terbaru. Entitas-entitas ini telah mengumpulkan Ether dalam jumlah besar dan mengirimkannya langsung ke kontrak validator.

Pada hari Minggu, platform analitik blockchain Lookonchain menandai aktivitas staking Bitmine yang baru. Hanya dalam dua hari sebelumnya, BitMine dilaporkan telah melakukan staking 342.560 Ether, senilai sekitar $1 miliar. Meski begitu, penumpukan posisi validator yang agresif ini mungkin memperbesar perbedaan antara antrean masuk dan keluar.

Upgrade Pectra dan deleveraging DeFi sebagai katalis

Sementara itu, Ignas, co-founder pseudonim DeFi Creator Studio Pink Brains, menyarankan bahwa upgrade Pectra jaringan adalah faktor kunci lain di balik pembalikan tersebut. Menurutnya, upgrade telah meningkatkan pengalaman pengguna staking dan meningkatkan batas validator maksimum, membuatnya lebih mudah untuk melakukan restaking pada saldo besar.

Ignas juga mengajukan penjelasan lain yang terkait dengan dampak deleveraging DeFi. Ketika tingkat pinjaman Aave naik, banyak pengguna stETH leverage, atau "loopooors," dilaporkan terpaksa menutup posisi. Namun, penutupan tersebut mungkin pada akhirnya membuka pintu bagi peserta baru yang kurang leverage untuk masuk ke staking.

Apa yang ditandakan oleh staking Ethereum terbaru

Untuk saat ini, antrean validator Ethereum menunjukkan permintaan untuk berpartisipasi dalam keamanan jaringan melampaui keinginan untuk keluar. Selain itu, jika jalur exit memang turun ke nol sekitar 3 Januari seperti yang diproyeksikan, tekanan jual jangka pendek yang terkait dengan unstaking dapat mereda, meninggalkan aliran spot dan alokasi institusional baru sebagai pendorong utama.

Meskipun flippening masa lalu telah sejalan dengan aksi harga yang lebih kuat, latar belakang saat ini juga mencakup dampak dari perbendaharaan besar seperti BitMine, akibat dari eksploitasi protokol, dan perubahan berkelanjutan dari upgrade Pectra. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menjadikan inversi antrean terbaru sebagai sinyal on-chain yang penting bagi trader ETH dan pemegang jangka panjang.