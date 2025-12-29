Aliran masuk staking Ethereum melampaui keluar untuk pertama kalinya sejak Juni 2025

Antrean staking Ethereum telah berbalik untuk pertama kalinya dalam enam bulan, dengan arus masuk melampaui keluar saat BitMine meningkatkan staking dan permintaan yang didorong Pectra mengangkat sentimen.

Ringkasan Antrean masuk Ethereum telah bertambah sementara antrean keluar telah menyusut, membalikkan tren enam bulan dan memperpanjang waktu tunggu untuk validator baru.​

Abdul dari Monad mengatakan pembalikan serupa pada Juni mendahului lonjakan ETH ke level tertinggi baru, sementara BitMine kini menguasai sekitar 3–3,4% dari pasokan setelah akumulasi besar.​

Analis menyebutkan permintaan treasury, deleveraging dari staking leverage, dan batas validator yang lebih tinggi dari peningkatan Pectra sebagai pendorong arus masuk staking yang diperbarui.

Ethereum menuju arus masuk

Arus masuk staking Ethereum (ETH) telah melampaui keluar untuk pertama kalinya dalam enam bulan, menurut data dari Ethereum Validator Queue, menandai pergeseran dalam perilaku validator saat 2025 mendekati akhir.

Antrean masuk telah berkembang sementara antrean keluar telah menyusut, dengan jumlah Ether yang substansial saat ini menunggu masuk ke staking dengan perkiraan waktu tunggu hampir dua minggu, data menunjukkan. Antrean keluar tetap lebih kecil dengan penundaan yang lebih singkat.

Pembalikan terjadi selama akhir pekan ketika kedua antrean secara singkat bertemu, menurut data antrean. Sejak itu, jalur masuk telah mengalami akselerasi sementara antrean keluar terus menurun.

Abdul, kepala DeFi di blockchain layer-1 Monad, menyatakan bahwa pergeseran tersebut merupakan sinyal yang signifikan secara historis. Dia mencatat bahwa pembalikan serupa pada Juni mendahului reli harga Ether, dengan cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah pada saat itu sebelum naik ke level tertinggi sepanjang masa pada akhir Agustus. Ether saat ini diperdagangkan pada level yang lebih tinggi daripada pertengahan 2025.

Di bawah model proof-of-stake Ethereum, validator harus mengunci Ether untuk mengamankan jaringan. Perubahan dalam perilaku staking sering dipantau sebagai indikator sentimen pasar, dengan keluar yang meningkat berpotensi menandakan niat untuk menjual dan staking yang meningkat menunjukkan komitmen jangka panjang.

Abdul menyatakan bahwa antrean keluar telah berfungsi sebagai indikator utama tekanan jual sepanjang 2025. Dia memperkirakan bahwa sekitar 5% dari total pasokan Ether telah berpindah tangan sejak Juli, termasuk peristiwa unstaking besar pada September oleh penyedia staking Kiln.

Menurut Abdul, sekitar 70% dari Ether yang di-unstake tersebut diakuisisi oleh BitMine, yang kini mengendalikan sekitar 3,4% dari total pasokan.

Kiln memulai penarikan validatornya pada September menyusul eksploit yang melibatkan platform aset digital SwissBorg, menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah pencegahan, menurut pernyataan dari perusahaan.

Abdul memproyeksikan bahwa jika tren saat ini berlanjut, antrean keluar validator bisa mencapai nol pada awal Januari, berpotensi mengurangi tekanan jual dan menstabilkan kondisi pasar.

Anggota komunitas cryptocurrency telah mengaitkan lonjakan staking dengan permintaan yang meningkat dari perusahaan treasury aset digital, menurut komentar media sosial. Data blockchain yang dilacak oleh Lookonchain menunjukkan bahwa BitMine melakukan staking Ether dalam jumlah besar selama periode dua hari.

Faktor tambahan mungkin termasuk peningkatan terkait dengan peningkatan Pectra Ethereum yang akan datang, yang bertujuan untuk merampingkan staking dan meningkatkan batas validator, menurut analis. Deleveraging DeFi, yang dipicu oleh tingkat pinjaman yang lebih tinggi dan pembongkaran strategi staking leverage, mungkin juga telah mempengaruhi arus pasokan, beberapa analis menyatakan.