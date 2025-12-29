Trend Research Menarik 11520 ETH Pasokan Ke Aave dan Meminjam 20M USDT

Pelacak on-chain mengkonfirmasi Trend Research telah meminjam $958 juta dalam stablecoin dari Aave untuk memperluas eksposur ETH.

Trend Research telah diidentifikasi sebagai entitas di balik paus peminjam 66.000 ETH yang dipantau secara luas. Catatan blockchain terbaru menunjukkan pergerakan Ethereum terkoordinasi yang melibatkan Aave dan Binance, di mana posisi jaminan ETH besar mendukung peminjaman stablecoin yang kemudian didaur ulang menjadi pembelian ETH lebih lanjut melalui likuiditas bursa terpusat.

Trend Research Diidentifikasi sebagai Paus Peminjam 66.000 ETH

Perusahaan pelacakan blockchain Arkham mengkonfirmasi bahwa Trend Research mengendalikan dompet yang dikenal sebagai Paus Peminjam 66.000 ETH. Konfirmasi tersebut menyusul aktivitas on-chain terbaru yang melibatkan pergerakan Ethereum besar di platform terpusat dan terdesentralisasi.

Trend Research menarik 11.520 ETH dari Binance, dengan nilai mendekati $34,93 juta pada saat eksekusi. Ethereum tersebut kemudian disuplai ke Aave sebagai jaminan untuk mengakses likuiditas stablecoin. Onchain Lens melaporkan aliran transaksi setelah melacak aktivitas dompet di berbagai protokol.

Perusahaan tersebut membagikan bahwa ETH yang dijaminkan mendukung posisi peminjaman 20 juta USDT di Aave. USDT yang dipinjam ditransfer kembali ke Binance segera setelah eksekusi pinjaman. Selain itu, pola transfer menunjukkan keselarasan dengan strategi akumulasi Ethereum sebelumnya yang terkait dengan entitas yang sama.

USDT yang Dipinjam Dikembalikan ke Binance untuk Akumulasi ETH

Setelah menerima pinjaman USDT, Trend Research menyetorkan jumlah penuh kembali ke Binance. Transfer tersebut menunjukkan persiapan untuk pembelian ETH tambahan melalui likuiditas pasar terpusat. Selanjutnya, Lookonchain memberikan pelacakan lebih lanjut terhadap aktivitas peminjaman Trend Research di berbagai posisi Aave.

Perusahaan tersebut mencatat siklus peminjaman berulang di mana stablecoin digunakan untuk meningkatkan eksposur ETH. Menurut data Lookonchain, Trend Research saat ini memegang 601.074 ETH di berbagai dompet yang dilacak. Kepemilikan ETH tersebut memiliki nilai pasar mendekati 1,83 miliar dolar berdasarkan harga saat ini.

Perusahaan tersebut telah meminjam total $958 juta dalam stablecoin dari Aave dari waktu ke waktu. Pinjaman ini terutama digunakan untuk memperluas posisi Ethereum selama penurunan pasar. Data penarikan on-chain menunjukkan harga akuisisi ETH rata-rata mendekati $3.265. Data tersebut dihitung menggunakan harga penarikan Binance yang terkait dengan alamat Trend Research.

Strategi Leverage Diamati di Berbagai Posisi Aave

Pola transaksi mencerminkan pendekatan akumulasi berbasis leverage yang konsisten. ETH disuplai sebagai jaminan, sementara stablecoin dipinjam untuk eksposur harga. Aave memungkinkan jaminan ETH untuk mengamankan pinjaman sambil mempertahankan kepemilikan aset dasar. Pada dasarnya, struktur ini memungkinkan eksposur leverage tanpa likuidasi ETH langsung.

Rasio jaminan tetap kritis untuk mempertahankan kesehatan pinjaman selama fluktuasi harga. Selain itu, penurunan harga ETH yang tajam dapat meningkatkan risiko likuidasi untuk posisi leverage besar. Namun, aktivitas dompet menunjukkan ukuran yang terkalkulasi daripada perluasan berlebihan yang tiba-tiba.

Deposito jaminan dan jumlah pinjaman tampak terukur relatif terhadap nilai ETH pada saat eksekusi. Aktivitas Trend Research tetap transparan karena visibilitas blockchain publik. Akibatnya, pelaku pasar terus memantau pergerakan dompet untuk sinyal likuiditas yang lebih luas.

Konteks Jaringan Ethereum dan Metrik Pasar

Menurut DefiLlama, total value locked Ethereum saat ini berada di $69,785 miliar. Angka tersebut mencerminkan peningkatan 1,73% selama 24 jam. Biaya chain selama periode yang sama mencapai $267.315 di berbagai aplikasi Ethereum.

Secara bersamaan, pendapatan chain mencapai total $24.168 selama jendela pengukuran. REV chain Ethereum mencapai $475.866, mencerminkan aktivitas hadiah validator. Insentif token yang didistribusikan di berbagai protokol mencapai total $8,25 juta.

Pendapatan aplikasi mencapai $1,25 juta, sementara biaya aplikasi mencapai $6,21 juta. Arus masuk bersih di berbagai protokol berbasis Ethereum mencapai total $76,96 juta. Volume perdagangan NFT mencapai $2,61 juta dalam periode yang sama.

Harga Ethereum diperdagangkan mendekati $2.963 pada saat pelaporan. Kapitalisasi pasar Ethereum berada di $357,571 miliar. Valuasi fully diluted sesuai dengan kapitalisasi pasar saat ini karena struktur pasokan.

