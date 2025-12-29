Bitmine Milik Tom Lee Menambah 44.000 ETH dalam Pembelian Ethereum Senilai $130 Juta

Alih-alih mengumumkan satu pembelian yang mencuri perhatian, Bitmine telah terus menyerap pasokan selama periode kelemahan pasar. Putaran pembelian terbarunya menambahkan puluhan ribu ETH dengan perkiraan biaya sekitar $130 juta, mendorong total eksposur perusahaan menjadi lebih dari empat juta token. Pada skala tersebut, Bitmine kini mengendalikan bagian yang signifikan dari pasokan beredar Ethereum.

Poin-Poin Penting Bitmine secara agresif memperluas posisi Ethereum-nya, bergerak lebih dekat untuk menjadi pemegang ETH jangka panjang yang dominan.

Staking skala besar dan ekspansi validator menandakan strategi treasury yang berfokus pada yield, bukan trading jangka pendek.

Akumulasi institusional seperti ini dapat secara signifikan mengurangi pasokan ETH likuid dari waktu ke waktu.

Dari akumulasi ke pengaruh

Yang membuat pendekatan Bitmine menonjol bukan hanya berapa banyak ETH yang dimilikinya, tetapi bagaimana perusahaan berencana menggunakannya. Sebagian besar treasury-nya sudah di-stake, mengubah kepemilikan yang tidak aktif menjadi infrastruktur penghasil yield. Perusahaan juga telah memberi sinyal rencana untuk memperluas operasi staking lebih lanjut melalui jaringan validator MAVAN mulai tahun 2026, memperketat hubungan antara strategi treasury dan partisipasi jaringan.

Model ini mencerminkan pergeseran institusional yang lebih luas. Alih-alih memperlakukan kripto sebagai aset neraca pasif, pemegang besar semakin banyak mendeploy token ke dalam staking dan validasi untuk mengekstrak pengembalian jangka panjang sambil memperkuat posisi strategis mereka di dalam ekosistem.

Memanfaatkan titik lemah pasar

Lee telah membingkai pembelian besar-besaran Bitmine sebagai oportunistik daripada reaktif. Menurutnya, kondisi pasar akhir tahun – termasuk penjualan tax-loss dan sentimen yang lemah – menciptakan titik masuk yang sangat menguntungkan. Sementara minat retail mendingin, Bitmine memanfaatkan kelemahan tersebut, menyerap likuiditas dalam skala besar ketika harga sedang tertekan.

BACA SELENGKAPNYA: Bank Terbesar Rusia Menguji Bitcoin sebagai Jaminan Pinjaman

Pendekatan tersebut menggema taktik yang terlihat di pasar tradisional, di mana modal jangka panjang masuk selama penurunan siklikal. Dalam kasus Ethereum, pembelian tersebut mungkin memiliki dampak yang lebih tahan lama, mengingat penerbitan aset yang terbatas dan bagian pasokan yang semakin besar terkunci dalam staking.

Mengejar tonggak pasokan

Ambisi Bitmine melampaui yield. Perusahaan telah secara terbuka merujuk pada tujuan jangka panjang yang berpusat pada konsentrasi kepemilikan – target internal yang menunjuk pada pengendalian sekitar lima persen dari total pasokan Ethereum. Jika tercapai, itu akan menempatkan perusahaan di antara pemegang pribadi paling berpengaruh dalam sejarah jaringan.

Apakah akumulasi tersebut pada akhirnya akan membentuk kembali dinamika likuiditas Ethereum masih harus dilihat. Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa treasury institusional bukan lagi hanya penonton di pasar kripto. Mereka menjadi pemain struktural, mampu mempengaruhi pasokan, partisipasi staking, dan perilaku pasar jangka panjang melalui akumulasi yang disengaja dan sabar.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Tom Lee's Bitmine Menambahkan 44.000 ETH dalam Pembelian Ethereum Senilai $130 Juta muncul pertama kali di Coindoo.