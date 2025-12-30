Paus meningkatkan short leverage menjadi $169M di BTC, ETH, dan SOL

Poin-Poin Penting

Seorang trader kripto besar telah meningkatkan taruhan bearish-nya pada Bitcoin, Ethereum, dan Solana.

Total nilai short ini telah meningkat menjadi $169 juta.

Seorang trader kripto besar telah meningkatkan taruhan bearish-nya pada Bitcoin, Ethereum, dan Solana, memperluas total nilai leveraged short-nya menjadi $169 juta, menurut data dari Onchain Lens, sebuah platform analitik yang melacak aktivitas perdagangan blockchain.

Posisi saat ini mencakup 36.281 ETH senilai lebih dari $106 juta, 552 BTC senilai sekitar $48 juta, dan 114.677 SOL senilai sekitar $14 juta.

Posisi short agresif ini terjadi saat harga kripto sudah berada di bawah tekanan. Bitcoin turun ke $87.000 pada Senin malam, sementara Ethereum diperdagangkan di bawah $3.000 dan Solana merosot di bawah $123, menurut CoinGecko.

Bitcoin tetap menjadi aset kripto terdesentralisasi terbesar berdasarkan nilai pasar, sementara Ethereum berfungsi sebagai platform terkemuka untuk smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Solana dikenal karena pemrosesan transaksi berkecepatan tinggi.