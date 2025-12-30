BursaDEX+
Postingan Paus meningkatkan short leverage hingga $169M di BTC, ETH, dan SOL muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Seorang trader kripto besar telah meningkatkan

Paus meningkatkan short leverage menjadi $169M di BTC, ETH, dan SOL

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 09:02
Poin-Poin Penting

  • Seorang trader kripto besar telah meningkatkan taruhan bearish-nya pada Bitcoin, Ethereum, dan Solana.
  • Total nilai short ini telah meningkat menjadi $169 juta.

Seorang trader kripto besar telah meningkatkan taruhan bearish-nya pada Bitcoin, Ethereum, dan Solana, memperluas total nilai leveraged short-nya menjadi $169 juta, menurut data dari Onchain Lens, sebuah platform analitik yang melacak aktivitas perdagangan blockchain.

Posisi saat ini mencakup 36.281 ETH senilai lebih dari $106 juta, 552 BTC senilai sekitar $48 juta, dan 114.677 SOL senilai sekitar $14 juta.

Posisi short agresif ini terjadi saat harga kripto sudah berada di bawah tekanan. Bitcoin turun ke $87.000 pada Senin malam, sementara Ethereum diperdagangkan di bawah $3.000 dan Solana merosot di bawah $123, menurut CoinGecko.

Bitcoin tetap menjadi aset kripto terdesentralisasi terbesar berdasarkan nilai pasar, sementara Ethereum berfungsi sebagai platform terkemuka untuk smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Solana dikenal karena pemrosesan transaksi berkecepatan tinggi.

Sumber: https://cryptobriefing.com/whale-increases-leveraged-shorts-169m-btc-eth-sol/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

