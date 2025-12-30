Strategy Membeli Bitcoin Senilai $109 Juta saat Perbendaharaan BTC Perusahaan Berkembang di 2025

Strategy mengumumkan pembelian Bitcoin terbaru di tahun 2025, menambahkan 1.229 BTC setelah setahun akumulasi yang dipercepat yang mana perusahaan mengungkapkan lebih banyak akuisisi dibandingkan dua tahun sebelumnya digabungkan.

Menurut Formulir 8-K yang diajukan pada hari Senin, koin-koin tersebut diakuisisi pada 22-28 Desember dengan harga pembelian agregat sebesar $108,8 juta, yang didanai melalui penjualan saham di pasar.

Pembelian ini membawa total kepemilikan Bitcoin Strategy menjadi 672.497 BTC (BTC) dengan harga pembelian rata-rata $74.997 per koin, menurut pengajuan tersebut.

Ini juga termasuk di antara akuisisi yang lebih kecil dari perusahaan tahun ini. Menurut data dari SaylorTracker.com, pembelian Bitcoin terbesar Strategy di tahun 2025 terjadi pada 31 Maret, ketika perusahaan mengakuisisi sekitar 22.049 BTC seharga sekitar $1,92 miliar, diikuti dengan pembelian sekitar 21.021 BTC seharga $2,46 miliar pada 29 Juli dan 20.356 BTC seharga $1,99 miliar pada 24 Februari.

Data SaylorTracker juga menunjukkan Strategy mengungkapkan pembelian Bitcoin dalam 41 minggu terpisah di tahun 2025, naik dari 18 pembelian di tahun 2024 dan delapan di tahun 2023. Perusahaan mengakhiri tahun 2024 dengan memegang 447.470 Bitcoin, berdasarkan pengajuan regulasinya.

Sumber: Strategy

Dipimpin oleh co-founder dan executive chairman Michael Saylor, Strategy mulai mengakumulasi Bitcoin pada tahun 2020 dan tetap menjadi pemegang korporat terbesar dengan margin yang lebar. MARA Holdings menempati peringkat kedua di antara perusahaan perbendaharaan Bitcoin publik, dengan 53.250 BTC di neraca mereka, data dari BitcoinTreasuries.NET menunjukkan.

Strategy telah mendanai pembelian Bitcoin-nya melalui penawaran saham di pasar, memanfaatkan program saham biasa dan saham preferen untuk mengumpulkan modal. Dari 22 hingga 28 Desember, perusahaan menjual 663.450 saham dari saham biasa Kelas A-nya dengan hasil bersih $108,8 juta.

Pembelian terbaru ini membawa hasil BTC year-to-date Strategy menjadi 23,2%, sebuah metrik yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa banyak kepemilikan Bitcoin-nya telah tumbuh relatif terhadap saham yang beredar.

Perusahaan publik yang memegang Bitcoin berkembang di tahun 2025

Perusahaan yang diperdagangkan secara publik sekarang memegang lebih dari 1,08 juta Bitcoin di 192 perusahaan publik, mayoritas di antaranya berbasis di Amerika Serikat, diikuti oleh Kanada, Inggris Raya dan Jepang.

Pemegang korporat juga menyumbang bagian terbesar dari entitas pemegang Bitcoin berdasarkan jumlah, melampaui pemerintah, perusahaan swasta dan protokol DeFi.

Perusahaan perbendaharaan Bitcoin adalah perusahaan yang menggunakan Bitcoin sebagai aset neraca inti, mengumpulkan modal melalui ekuitas atau utang untuk mengakuisisi dan memegang BTC.

Entitas yang memegang BTC berdasarkan negara. Sumber: BitcoinTreasuries.NET

Mengikuti langkah Strategy, Twenty One Capital meluncurkan strategi perbendaharaan Bitcoin-nya pada bulan April dan sekarang memegang lebih dari 43.500 BTC. Perusahaan ini didukung oleh Cantor Fitzgerald, Tether, SoftBank dan Bitfinex, dan menambahkan sekitar 5.800 BTC dari Tether pada bulan Juli.

Beberapa perusahaan lain baik go public atau mengumumkan strategi perbendaharaan Bitcoin di tahun 2025, termasuk Bullish, yang go public pada bulan Agustus dan memegang sekitar 24.300 BTC, diikuti oleh Bitcoin Standard Treasury Company dengan sekitar 30.021 BTC, Trump Media & Technology Group dengan sekitar 11.542 BTC, dan GD Culture Group dengan sekitar 7.500 BTC.

20 perusahaan perbendaharaan Bitcoin teratas. Sumber: BitcoinTreasuries.NET

