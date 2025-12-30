Meta Mengakuisisi Manus Miliaran Dollar, Pemegang BTC Shawn Heung Menjadi Wakil Presiden dan Butterfly Effect Tetap Beroperasi Secara Independen

COINOTAG News melaporkan bahwa pada 30 Desember, pendiri Manus Shawn Heung memperbarui profil JuKu-nya untuk menampilkan tag "btc holder," sebuah sinyal singkat yang diserap oleh pelaku pasar. Pembaruan branding ini hadir menjelang perkembangan profil tinggi dalam ekosistem aset digital.

Meta telah setuju untuk mengakuisisi Manus dengan jumlah besar yang tidak diungkapkan, memperluas eksposurnya terhadap perangkat kripto-natif dan tata kelola konten terdesentralisasi. Pasca-kesepakatan, Manus akan beroperasi secara independen dalam ekosistem platform Meta, dan pendiri Shawn Heung akan mengambil peran sebagai Vice President, memperkuat keselarasan kepemimpinan senior.

Langkah strategis ini mungkin menandakan fokus berkelanjutan Meta pada infrastruktur yang berdekatan dengan metaverse dan ekosistem pengembang kripto-natif, sambil menghadirkan risiko integrasi dan pertimbangan regulasi. Investor akan mengamati bagaimana independensi entitas Butterfly Effect berinteraksi dengan standar tata kelola Meta dan potensi ROI dalam aset digital.