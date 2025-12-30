BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Meta Mengakuisisi Manus Senilai Miliaran saat Pemegang BTC Shawn Heung Menjadi Wakil Presiden dan Butterfly Effect Tetap Beroperasi Secara Independen muncul di BitcoinEthereumNewsPostingan Meta Mengakuisisi Manus Senilai Miliaran saat Pemegang BTC Shawn Heung Menjadi Wakil Presiden dan Butterfly Effect Tetap Beroperasi Secara Independen muncul di BitcoinEthereumNews

Meta Mengakuisisi Manus Miliaran Dollar, Pemegang BTC Shawn Heung Menjadi Wakil Presiden dan Butterfly Effect Tetap Beroperasi Secara Independen

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 12:20
Bitcoin
BTC$96,892.94+2.07%
Effect AI
EFFECT$0.005394+3.99%
Tagger
TAG$0.0004424+1.77%
Movement
MOVE$0.04039+8.05%
MAY
MAY$0.0137-1.08%

COINOTAG News melaporkan bahwa pada 30 Desember, pendiri Manus Shawn Heung memperbarui profil JuKu-nya untuk menampilkan tag "btc holder," sebuah sinyal singkat yang diserap oleh pelaku pasar. Pembaruan branding ini hadir menjelang perkembangan profil tinggi dalam ekosistem aset digital.

Meta telah setuju untuk mengakuisisi Manus dengan jumlah besar yang tidak diungkapkan, memperluas eksposurnya terhadap perangkat kripto-natif dan tata kelola konten terdesentralisasi. Pasca-kesepakatan, Manus akan beroperasi secara independen dalam ekosistem platform Meta, dan pendiri Shawn Heung akan mengambil peran sebagai Vice President, memperkuat keselarasan kepemimpinan senior.

Langkah strategis ini mungkin menandakan fokus berkelanjutan Meta pada infrastruktur yang berdekatan dengan metaverse dan ekosistem pengembang kripto-natif, sambil menghadirkan risiko integrasi dan pertimbangan regulasi. Investor akan mengamati bagaimana independensi entitas Butterfly Effect berinteraksi dengan standar tata kelola Meta dan potensi ROI dalam aset digital.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/meta-acquires-manus-for-billions-as-btc-holder-shawn-heung-becomes-vice-president-and-butterfly-effect-remains-independently-operated

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,892.94
$96,892.94$96,892.94
+0.13%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21