Bitcoin Menguat di Sekitar $88.000 saat Harga Menargetkan Zona $98.000–$100.000

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/12/30 13:00
Bitcoin (BTC) diperdagangkan sideways setelah pergerakan naiknya. Arah selanjutnya masih belum ditentukan. Sementara beberapa analis merasa ada kelemahan dalam harga Bitcoin, yang lain merasa bahwa level support kritis masih dipertahankan.

Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan di $87.574, mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar $65,08 miliar. Total nilai pasarnya berada di sekitar $1,75 triliun, sementara harga turun 0,32% selama 24 jam terakhir.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Bitcoin Membidik Pergerakan Besar Berikutnya

Pengamat pasar kini memperhatikan bahwa Bitcoin telah bergerak sideways selama sebulan terakhir, menyebabkan pelaku pasar bertanya-tanya apa pergerakan pasar signifikan berikutnya. CryptoPulse menunjukkan breakdown dari pola rising wedge di grafik mingguan, dengan harga saat ini berada dalam kisaran dua bulan antara $86.000 dan $94.000.

image.pngSumber: X

Ini adalah hasil dari melemahnya tekanan beli, dengan upaya untuk mendorong BTC ke level yang lebih tinggi berulang kali terhenti. CryptoPulse menunjukkan bahwa meskipun mungkin ada rebound jangka pendek, BTC mungkin perlu menguji resistance wedge sebelumnya terlebih dahulu, yang sekarang berada di $98.000 hingga $100.000. Kegagalan melakukan hal ini mungkin akan menyebabkan aset mengalami penolakan.

Menurut analis tersebut, perubahan outlook hanya akan terjadi jika BTC berhasil menembus dan bertahan di atas $100.000 pada grafik mingguan. Sampai saat itu, disarankan untuk berhati-hati, meskipun harga menunjukkan tanda-tanda kembali ke momentum naik.

Baca Juga | Pertumbuhan Bitcoin Akan Berlangsung Lebih dari 10 Tahun karena Volatilitas Mereda, Kata CIO Bitwise

Support Jangka Panjang Bertahan untuk Bitcoin

Namun, analis lain, GainMuse, menyajikan perspektif yang seimbang: Bitcoin mempertahankan zona support jangka panjang, yang merupakan tanda positif. Analis ini percaya situasi saat ini merepresentasikan kompresi yang membentuk basis.

image.pngSumber: X

GainMuse menambahkan: "Jika pembeli terus menyerap tekanan jual di bawah level resistance, BTC mungkin mulai membentuk higher lows." Ini biasanya menunjukkan kekuatan yang sedang dibangun, terlepas dari apakah pasar tampak tidak aktif sekarang atau tidak.

Sementara BTC saat ini terjebak dalam kisaran, beberapa minggu ke depan mungkin akan terbukti krusial. Apakah BTC berhasil bergerak di atas atau jatuh di bawah akan sangat bergantung pada bagaimana responnya di sekitar level resistance kritis.

Baca Juga | Analisis Harga Bitcoin: BTC Berkonsolidasi di Dekat $88K karena Volume Menandakan Kehati-hatian

