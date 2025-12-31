Paus Ethereum menyerbu saat harga turun

Ethereum berada di area yang menarik menjelang pergantian tahun. Harga menguji zona penting setelah periode konsolidasi, namun justru saat ini data on chain menunjukkan bahwa wallet besar sedang memperluas posisi mereka. Sementara pasar lesu karena volume rendah, whale membeli ETH senilai lebih dari 1,2 miliar dolar dalam waktu singkat. Ini menimbulkan pertanyaan apakah penurunan ini kembali dilihat sebagai momen masuk strategis. Lihat Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang berkembang bersama. Ke Discord Sekarang Apa yang ditunjukkan data onchain saat ini Statistik onchain menunjukkan pergeseran dalam perilaku holder besar. Wallet yang tidak terhubung ke exchange meningkatkan saldo mereka dari sekitar 100 juta ETH menjadi lebih dari 101 juta ETH dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu setara dengan sekitar 400.000 ETH tambahan di tangan whale. Yang menarik adalah pembelian ini terjadi pada saat Ethereum secara teknis masih berada dalam pola bearish. Sumber: Coinglass Pada saat yang sama, titik data kedua juga menonjol. Metrik spent coins untuk koin berusia antara satu dan dua tahun telah anjlok. Pada akhir Desember masih ada puluhan ribu ETH dari kategori ini yang bergerak, jumlah ini turun sekitar 98 persen dalam sehari. Kombinasi ini secara historis penting. Tekanan jual yang lebih rendah dari koin yang lebih tua membuat permintaan baru, terutama dari pihak berkekuatan modal, memiliki efek yang lebih besar pada harga. Pola historis seputar akumulasi whale Dalam siklus pasar sebelumnya, perilaku whale Ethereum sering menjadi indikator awal. Akumulasi besar selama momen ketidakpastian secara teratur terjadi sebelum pembalikan tren atau periode konsolidasi yang lebih panjang dengan bias bullish. Ini tidak secara otomatis berarti kenaikan harga langsung, tetapi momentum penurunan melemah. Detail penting adalah bahwa whale jarang membeli tanpa mempertimbangkan skenario. Fakta bahwa mereka bersedia mengerahkan modal sementara formasi head-and-shoulders belum dinyatakan tidak valid, menunjukkan kepercayaan pada level support yang kuat di bawah harga saat ini. Skenario yang mungkin untuk periode mendatang Dalam jangka pendek, Ethereum berimbang antara dua hasil. Selama harga tetap di bawah resistance pertama sekitar 3.070 dolar, risiko kelanjutan bearish tetap ada. Penutupan harian di atas level ini dapat membalikkan sentimen jangka pendek dan meningkatkan tekanan pada posisi short. Sumber: TradingView Di bagian atas, konfirmasi berada lebih tinggi, sekitar zona di mana pola bearish sepenuhnya dinetralkan. Jika level tersebut ditembus dengan meyakinkan, struktur pasar bergeser mendukung pembeli. Dalam skenario itu, akumulasi whale baru-baru ini dapat dilihat sebagai langkah strategis sebelum perubahan tren yang lebih luas. Exchange Belanda dengan wallet web3 OKX - trading lebih dari 150 crypto App baru dan wallet Web3 di Belanda Trading dengan trader lain Dapatkan bonus dengan staking crypto Review OKX Beli Ethereum di OKX! Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

