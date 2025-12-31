Metaplanet Membeli 4.279 BTC, Membawa Total Kepemilikan Menjadi 35.102 BTC

Metaplanet membeli 4.279 BTC dengan harga rata-rata ~$105.412 per Bitcoin.

Pembelian terbaru membawa total kepemilikan Bitcoin menjadi 35.102 BTC.

Metaplanet Inc., perusahaan yang terdaftar di Tokyo yang sering disebut "MicroStrategy Asia," mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa perusahaan telah membeli Bitcoin senilai $451 juta sebagai bagian dari strategi perbendaharaan korporat yang sedang berlangsung. Akuisisi yang terdiri dari 4.279 BTC selama kuartal keempat tahun 2025 membawa total kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 35.102 BTC.

Menurut pengungkapan perusahaan dan postingan eksekutif di media sosial, Metaplanet membayar harga rata-rata sekitar $105.412 per Bitcoin untuk pembelian terbaru ini. Berdasarkan harga pasar terkini, kepemilikan ini bernilai lebih dari $3 miliar, meskipun total basis biaya untuk semua BTC berada di sekitar $3,78 miliar. Perusahaan juga menyoroti BTC Yield sebesar 568,2% year-to-date di tahun 2025, metrik yang digunakan untuk menggambarkan kinerja relatif terhadap nilai pemegang saham.

Pelemahan Bitcoin Menekan Saham Meskipun Ada Penggalangan Modal Baru

Meskipun akumulasi agresif ini, saham Metaplanet mengalami penurunan di Bursa Efek Tokyo. Saham perusahaan yang diperdagangkan dengan kode ticker 3350 turun sekitar 7,95%, ditutup mendekati 405 JPY pada hari Selasa setelah pengumuman tersebut. Pengamat pasar mengaitkan penurunan ini dengan tekanan yang lebih luas pada harga Bitcoin, yang baru-baru ini turun di bawah level kunci dan membebani sentimen investor terhadap perusahaan-perusahaan yang banyak memegang Bitcoin.

Penjualan saham terjadi bahkan ketika perusahaan menyelesaikan penggalangan modal dengan menerbitkan 23,6 juta saham preferen "MERCURY", sebuah langkah yang bertujuan untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih lanjut dan mendukung strategi menghasilkan pendapatan yang terkait dengan perbendaharaan BTC-nya. Manajemen telah berulang kali menyatakan ambisinya untuk pada akhirnya memegang 100.000 BTC pada akhir tahun 2026, menandakan bahwa akumulasi strategis tetap menjadi pusat visi jangka panjangnya.

Bitcoin sendiri tetap berada di bawah tekanan jual, diperdagangkan lebih rendah ke $86.735,54 dalam 24 jam terakhir, yang kemungkinan menambah momentum penurunan harga saham Metaplanet.

