Prenetics Hentikan Pembelian Bitcoin tetapi Tetap Mempertahankan Kepemilikan 510 BTC

Prenetics Global Mengalihkan Fokus dari Pembelian Bitcoin untuk Memprioritaskan Merek Kesehatan Konsumen

Prenetics Global Limited telah mengumumkan perubahan strategi, menghentikan program akuisisi Bitcoin untuk perbendaharaan guna berkonsentrasi pada ekspansi merek kesehatan konsumennya, IM8. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dari sikap optimis perusahaan sebelumnya terhadap aset digital sebagai bagian dari alokasi modalnya.

Poin-Poin Penting

Prenetics telah menghentikan aktivitas pembelian Bitcoin untuk mengalokasikan kembali sumber daya ke merek kesehatan unggulannya, IM8.

Perusahaan masih mempertahankan 510 Bitcoin di neraca keuangannya, bersama dengan lebih dari $70 juta dalam bentuk kas dan setara kas.

Awal tahun ini, Prenetics menginvestasikan $20 juta untuk mengakuisisi sekitar 187 Bitcoin dengan biaya rata-rata $106.712 per koin.

Langkah ini sejalan dengan tren industri yang lebih luas di mana perusahaan-perusahaan mengevaluasi ulang strategi cryptocurrency mereka di tengah volatilitas pasar.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Negatif. Penghentian pembelian Bitcoin dan kerugian yang belum direalisasi pada kepemilikan dapat mempengaruhi sentimen investor.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Tahan. Fokus strategis perusahaan pada kesehatan konsumen menunjukkan potensi pertumbuhan stabil di luar volatilitas cryptocurrency.

Perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menghentikan pembelian kembali Bitcoin pada 4 Desember, mengalihkan fokus utama mereka ke pengembangan IM8, merek suplemen nutrisi yang didirikan bersama dengan mantan bintang sepak bola David Beckham. IM8 telah mencapai lebih dari $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan hanya dalam sebelas bulan sejak peluncuran. Perubahan ini menandakan penekanan yang meningkat dari Prenetics pada sektor kesehatan intinya, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya strategis untuk menstabilkan aliran pendapatannya.

Meskipun perusahaan mempertahankan 510 Bitcoin di neraca keuangannya, investasi awal sebesar $20 juta dalam Bitcoin—yang diakuisisi dengan harga rata-rata lebih dari $106.700—telah menghasilkan kerugian yang belum direalisasi sekitar 17%, atau sekitar $3,4 juta, karena harga Bitcoin saat ini berada di sekitar $88.200. Meskipun demikian, Prenetics tidak mengindikasikan rencana untuk melikuidasi kepemilikannya, mempertahankan pandangan jangka panjang terhadap apresiasi Bitcoin.

Meskipun ada penarikan kembali dalam strategi Bitcoin-nya, saham Prenetics turun sedikit—turun 3,32% di Nasdaq—meskipun tetap naik hampir 170% untuk tahun ini. Para ahli industri mencatat bahwa penilaian ulang perusahaan mencerminkan tren yang lebih luas di antara perusahaan-perusahaan yang mengevaluasi kembali risiko yang terkait dengan investasi cryptocurrency di tengah volatilitas pasar yang berkelanjutan.

Menurut data dari BitcoinTreasuries.NET, sekitar 192 perusahaan publik kini secara kolektif memegang hampir 1,1 juta Bitcoin. Yang menonjol di antaranya adalah Strategy, yang dipimpin oleh Michael Saylor, yang memegang lebih dari 670.000 Bitcoin dan telah menyatakan keyakinan terhadap pertumbuhan jangka panjang Bitcoin, mengutip ekspektasi harga mencapai setinggi $1 juta per koin.

CFO Strategy, Andrew Kang, menekankan dalam wawancara baru-baru ini bahwa akumulasi Bitcoin perusahaan yang berkelanjutan sejalan dengan keyakinan pada proposisi nilai jangka panjangnya, memproyeksikan harga pasti akan pulih dan meningkat seiring waktu. Perspektif ini menggarisbawahi pendekatan yang kontras dalam strategi crypto korporat—beberapa memanfaatkan Bitcoin sebagai cadangan perbendaharaan, yang lain mengalihkan prioritas ke area pertumbuhan operasional inti.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Prenetics Stops Bitcoin Purchases but Maintains 510 BTC Holdings di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.