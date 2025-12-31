BursaDEX+
SEC Menyetujui Integrasi ETP Kripto Secara In-Kind

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2025/12/31 17:27
Bitcoin
BTC$96,851.3+2.00%
Ethereum
ETH$3,371+2.15%
Yang Perlu Diketahui:
  • SEC menyetujui ETP in-kind; meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya bagi investor.
  • Efisiensi dan penghematan biaya untuk pasar ETP BTC, ETH.
  • Adopsi institusional meningkat untuk treasury BTC, ETH.

Pada Juli 2025, adopsi opsi kripto Wall Street dipercepat dengan persetujuan signifikan dari SEC, dipimpin oleh Chairman Paul S. Atkins, yang mempengaruhi pemain institusional utama seperti JPMorgan dan Vanguard.

Pergeseran regulasi ini menandai langkah penting menuju integrasi kripto arus utama, meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya bagi investor, dengan dampak signifikan pada alokasi BTC dan ETH.

SEC menyetujui pembuatan dan penebusan ETP mata uang kripto in-kind, meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya, mempengaruhi pasar BTC dan ETH per Juli 2025.

Persetujuan ini menandakan perubahan besar dalam struktur pasar mata uang kripto, menawarkan efisiensi biaya yang signifikan dan adopsi institusional yang lebih luas.

SEC Mengotorisasi Pembuatan/Penebusan In-Kind untuk ETP Kripto

Pada Juli 2025, SEC menyetujui pembuatan/penebusan in-kind untuk ETP mata uang kripto, menekankan efisiensi pasar. Keputusan ini terutama berdampak pada BTC dan ETH, menyelaraskan ETP kripto dengan standar komoditas tradisional.

Tokoh-tokoh kunci seperti Chairman SEC Paul S. Atkins dan Direktur Jamie Selway menekankan peningkatan efisiensi. Institusi seperti JPMorgan dan Bank of America kini merekomendasikan alokasi kripto untuk klien mereka.

Investor Institusional Meningkatkan Kepemilikan BTC dan ETH

Dampak langsung mencakup biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang ditingkatkan di pasar aset kripto. Investor institusional dan treasury korporat kini lebih cenderung meningkatkan kepemilikan BTC dan ETH.

Implikasi keuangannya signifikan, dengan peserta resmi melaporkan fleksibilitas dan penghematan. Langkah ini mendukung integrasi yang lebih luas dari aset mata uang kripto ke dalam sistem keuangan tradisional.

Pendekatan In-Kind Baru Selaras dengan Komoditas

Tidak seperti persetujuan ETF hanya-tunai sebelumnya, pendekatan in-kind baru ini selaras dengan pasar komoditas tradisional. Perkembangan ini dibangun di atas kerangka regulasi SEC sebelumnya, menciptakan model integrasi yang konsisten.

Hasil potensial mencakup adopsi yang diperluas dan peningkatan stabilitas pasar. Paul S. Atkins mencatat, "Saya senang Komisi menyetujui perintah-perintah ini yang mengizinkan pembuatan dan penebusan in-kind untuk sejumlah ETP aset kripto. Investor akan mendapat manfaat dari persetujuan ini, karena akan membuat produk-produk ini lebih murah dan lebih efisien." Tren historis menunjukkan ini dapat membuka jalan bagi ekspansi regulasi lebih lanjut dan penerimaan kripto yang lebih luas.

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

