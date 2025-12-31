SEC Menyetujui Integrasi ETP Kripto Secara In-Kind

Yang Perlu Diketahui: SEC menyetujui ETP in-kind; meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya bagi investor.

Pada Juli 2025, adopsi opsi kripto Wall Street dipercepat dengan persetujuan signifikan dari SEC, dipimpin oleh Chairman Paul S. Atkins, yang mempengaruhi pemain institusional utama seperti JPMorgan dan Vanguard.

Pergeseran regulasi ini menandai langkah penting menuju integrasi kripto arus utama, meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya bagi investor, dengan dampak signifikan pada alokasi BTC dan ETH.

Persetujuan ini menandakan perubahan besar dalam struktur pasar mata uang kripto, menawarkan efisiensi biaya yang signifikan dan adopsi institusional yang lebih luas.

SEC Mengotorisasi Pembuatan/Penebusan In-Kind untuk ETP Kripto

Pada Juli 2025, SEC menyetujui pembuatan/penebusan in-kind untuk ETP mata uang kripto, menekankan efisiensi pasar. Keputusan ini terutama berdampak pada BTC dan ETH, menyelaraskan ETP kripto dengan standar komoditas tradisional.

Tokoh-tokoh kunci seperti Chairman SEC Paul S. Atkins dan Direktur Jamie Selway menekankan peningkatan efisiensi. Institusi seperti JPMorgan dan Bank of America kini merekomendasikan alokasi kripto untuk klien mereka.

Investor Institusional Meningkatkan Kepemilikan BTC dan ETH

Dampak langsung mencakup biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang ditingkatkan di pasar aset kripto. Investor institusional dan treasury korporat kini lebih cenderung meningkatkan kepemilikan BTC dan ETH.

Implikasi keuangannya signifikan, dengan peserta resmi melaporkan fleksibilitas dan penghematan. Langkah ini mendukung integrasi yang lebih luas dari aset mata uang kripto ke dalam sistem keuangan tradisional.

Pendekatan In-Kind Baru Selaras dengan Komoditas

Tidak seperti persetujuan ETF hanya-tunai sebelumnya, pendekatan in-kind baru ini selaras dengan pasar komoditas tradisional. Perkembangan ini dibangun di atas kerangka regulasi SEC sebelumnya, menciptakan model integrasi yang konsisten.

Hasil potensial mencakup adopsi yang diperluas dan peningkatan stabilitas pasar. Paul S. Atkins mencatat, "Saya senang Komisi menyetujui perintah-perintah ini yang mengizinkan pembuatan dan penebusan in-kind untuk sejumlah ETP aset kripto. Investor akan mendapat manfaat dari persetujuan ini, karena akan membuat produk-produk ini lebih murah dan lebih efisien." Tren historis menunjukkan ini dapat membuka jalan bagi ekspansi regulasi lebih lanjut dan penerimaan kripto yang lebih luas.