Prediksi Harga Solana: Momentum, Sentimen Pasar, dan Level Kunci Membentuk Pergerakan Selanjutnya SOL

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/12/31 21:30
Solana
SOL$144.1-1.38%
Movement
MOVE$0.04015+5.02%

Saat tahun menjelang akhir, Solana (SOL) adalah salah satu mata uang kripto yang paling aktif diperdagangkan. Koin ini terus mendapatkan perhatian di pasar karena blockchain throughput tinggi dan ekosistemnya yang terus berkembang.

Meskipun koin ini telah menunjukkan ketahanan di pasar, para trader masih ragu untuk kembali berinvestasi karena periode koreksi yang panjang dengan sedikit atau tanpa pergerakan. Keraguan ini mungkin berlanjut hingga koin menunjukkan pemulihan atau momentum positif.

Baca Juga: Harga Solana Dalam Pengawasan Setelah Posisi Short Whale $43 Juta

Momentum dan Kondisi Pasar yang Mendorong Solana

Pada saat penulisan, koin ini diperdagangkan pada $125,30, dengan peningkatan tingkat sebesar 1,69%. Kapitalisasi pasar koin telah melampaui $70,53 miliar, dan volume token sekitar $2,86 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Baru-baru ini, SOL telah menunjukkan reaktivitas besar terhadap perubahan sentimen mata uang kripto secara keseluruhan, sering kali memperkuat baik rally maupun koreksi yang terlihat di seluruh industri aset digital yang lebih besar. Saat ini, Binance, KuCoin, Kraken, dan Bybit adalah beberapa bursa dengan volume perdagangan Sol yang tinggi. Menurut CoinCodex, selama lima hari ke depan, token akan mencapai harga tertinggi sebesar $ 125,06 pada 04 Januari 2026.

Sumber: CoinCodex

Menurut data yang diberikan oleh CoinMarketCap, 84% dari trader berharap SOL akan melanjutkan tren bullish. Sisanya 16% meragukan skenario bearish untuk koin ini di hari-hari mendatang.

Indikator Teknis Utama dan Pengaruh yang Lebih Luas

Grafik TradingView menunjukkan bahwa koin mengalami resistance (biru) pada $125,42, yang dapat naik hingga $127,50 jika nilai melewati garis resistance. Garis support berada di $123,91, yang dapat turun ke $120 jika level turun di bawah level support.

Indeks kekuatan relatif menunjukkan bahwa koin saat ini berada di 51,64, menunjukkan posisi netral, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Ini menunjukkan bahwa koin tidak oversold maupun overbought. Indeks momentum stokastik (SMI) menunjukkan bahwa koin sekarang dalam posisi bullish karena garis SMI (biru) berada di atas garis sinyal (oranye).

Sumber: TradingView

Persaingan antara blockchain layer-1 dan sensitivitas terhadap risiko pasar secara keseluruhan terus membentuk ekspektasi. Para trader harus tetap berhati-hati, menyeimbangkan optimisme terhadap teknologi Solana dengan kesadaran akan risiko di seluruh pasar.

Baca Juga: Solana (SOL) Menargetkan $1.000 Jangka Panjang di Tengah Lonjakan Pendapatan Besar pada 2025

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

