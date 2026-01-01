Crypto menutup tahun 2025 dengan mengecewakan, mata tertuju pada 2026

Pasar cryptocurrency menutup tahun 2025 dengan perasaan campur aduk. Di mana banyak investor berharap pada tahun yang meyakinkan, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mengakhiri tahun terutama dengan frustrasi. Pasar menjadi lebih matang, lebih institusional dan lebih stabil, namun perkembangan tersebut tidak diterjemahkan menjadi kinerja harga yang kuat menuju Q4. Sementara saham dan logam mulia mencatat rekor baru, crypto tertinggal dan menutup tahun dengan penurunan yang jelas. Bitcoin dan Ethereum menutup 2025 dengan keuntungan terbatas Bitcoin dan Ethereum memulai 2025 dengan ragu-ragu. Setelah awal yang lemah, diikuti pemulihan kuat di pertengahan tahun, terutama berkat meningkatnya minat dari investor besar. Bitcoin dan Ethereum Exchange Traded Funds (ETF) melihat arus masuk besar yang meletakkan dasar untuk all time high baru. Dengan demikian harga ETH naik ke all time high di atas $4.900 pada bulan Agustus. Harga BTC berhasil mencatat rekor $126.000 pada bulan Oktober. Namun momentum tersebut tidak dapat dipertahankan. Pada musim gugur, pasar mengembalikan sebagian besar keuntungan. Bitcoin berada sekitar 29% di bawah all time high-nya pada akhir tahun. Ethereum bahkan lebih buruk dan tercatat sekitar 40% di bawah puncaknya. Dengan demikian kedua cryptocurrency menutup tahun dalam zona merah, harga bitcoin diperdagangkan 6,8% lebih rendah dibandingkan awal tahun. Harga ethereum bahkan 11,5% lebih rendah. Penutupan tahun dalam angka Meskipun Q4 2025 mengecewakan, kami melihat berbagai perkembangan signifikan. Cryptocurrency besar semakin dianut oleh institusi. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat bagaimana sebelas ETF Bitcoin Amerika melihat miliaran dolar mengalir masuk pada tahun 2025. Total ada $20 miliar neto yang ditambahkan ke dana BTC, dengan demikian ETF Bitcoin menjadi salah satu produk keuangan paling populer di Wall Street. Arus masuk ETF Bitcoin – Farside Investors Kesuksesan dana BTC sudah terasa pada tahun 2024. Untuk Ethereum, 2025 justru merupakan tahun terobosan, dan itu juga terlihat jelas dalam data. Selama 12 bulan terakhir, sembilan ETF ETH melihat hampir $10 miliar arus masuk dibandingkan $2,6 miliar pada tahun 2024, menurut data dari Farside Investors. Momentum meningkat terutama sekitar awal musim panas, yang membawa harga ethereum ke all time high baru. Arus masuk ETF Ethereum – Farside Investors Selain adopsi ETF, crypto treasuries membentuk pengaruh penting. Dengan munculnya BitMine Immersion Technologies, Ethereum kini memiliki pembeli mega tambahan, sebanding dengan bagaimana Strategy adalah pemegang Bitcoin korporat terbesar. Kedua perusahaan berhasil menempatkan miliaran dolar masing-masing dalam ETH dan BTC. Ethereum treasuries membeli sekitar $20 miliar ETH pada tahun 2025 saja, di mana BitMine adalah pembeli terbesar dengan lebih dari $12 miliar koin ethereum. Demikian menurut data dari cadangan ETH Strategis. Sekitar 4,04 juta koin Bitcoin ada di treasuries menjelang akhir tahun, bernilai $355 miliar. Crypto versus saham dan emas Ketika crypto dibandingkan dengan kategori investasi lainnya, underperformance menjelang akhir tahun sangat mencolok. Indeks saham besar seperti S&P 500 dan Nasdaq menutup 2025 mendekati posisi rekor mereka. Logam mulia juga berkinerja sangat baik: emas dan perak keduanya mencapai all time high baru. Perak berkinerja sangat baik dengan kenaikan 140% dalam 12 bulan, dibandingkan 65% untuk emas. Prospek untuk 2026 Namun gambaran menuju 2026 tidak hanya negatif. Untuk Bitcoin, posisi fundamental lebih kuat dari sebelumnya. Peran sebagai kepemilikan institusional telah diperkuat, pertumbuhan pasokan baru lebih rendah dan regulasi di Amerika Serikat telah menjadi lebih jelas. Jika likuiditas kembali ke pasar, Bitcoin dapat memanfaatkannya secara relatif cepat. Untuk Ethereum, kekuatan terutama terletak pada penggunaan dan adopsi, tidak langsung pada harga. Stablecoin, tokenisasi aset riil, jaringan Layer-2 dan aplikasi institusional terus tumbuh. Ethereum semakin sering menjadi lapisan infrastruktur di mana aplikasi keuangan berjalan, meskipun harga tertinggal. Selain itu, jaringan ETH menjadi semakin efisien berkat peningkatan seperti Pectra dan Fusaka. Akibatnya platform altcoin terbesar mencapai rekor jumlah transaksi dalam sehari, dan itu dengan biaya yang sangat rendah. Bonus pengguna baru €20! OKX - perdagangkan lebih dari 350 crypto Dalam 14 hari setelah pendaftaran, setorkan €200 dan beli/perdagangkan crypto €200 Perdagangkan dengan trader lain Dapatkan bonus dengan staking crypto Review OKX Ambil €20 itu sekarang! Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

