Korbit Didenda karena Pelanggaran AML di Korea Selatan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 05:52
Poin Utama:
  • Korbit didenda karena pelanggaran AML; pimpinan menghadapi teguran.
  • Pembicaraan akuisisi Mirae Asset tidak terpengaruh oleh denda.
  • Tidak ada perubahan langsung terlihat di pasar cryptocurrency utama.

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan mendenda bursa cryptocurrency Korbit sebesar 2,73 miliar won karena pelanggaran anti pencucian uang yang diidentifikasi selama inspeksi Oktober 2024.

Denda ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi terhadap bursa Korea Selatan, yang berpotensi mempengaruhi praktik kepatuhan masa depan dan persepsi pasar di tengah pembicaraan akuisisi yang sedang berlangsung oleh Mirae Asset Financial Group.

Korea Selatan Kenakan Denda AML $1,9 Juta kepada Korbit

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan mendenda Korbit karena gagal mematuhi peraturan Anti-Money Laundering (AML). Pelanggaran tersebut mencakup sekitar 22.000 kasus Customer Due Diligence yang tidak memadai, transaksi yang tidak dilaporkan dengan penyedia layanan asing, dan penilaian risiko yang hilang untuk aset baru, seperti NFT.

Denda ini menimbulkan hambatan potensial untuk akuisisi Korbit oleh Mirae Asset, namun tidak ada perubahan yang dikonfirmasi terhadap diskusi akuisisi yang sedang berlangsung. Korbit tetap menjadi subjek pengawasan yang meningkat saat Korea Selatan memperkuat regulasi keuangannya.

Pelanggaran AML Historis Menyoroti Sikap Tegas Korea Selatan

Tahukah Anda? Pada November 2025, FIU Korea Selatan mendenda Upbit karena pelanggaran AML serupa, menyoroti langkah-langkah regulasi yang intensif di sektor cryptocurrency negara tersebut.

Ethereum (ETH), per 31 Desember 2025, melaporkan harga $2.978,77, dengan kapitalisasi pasar $359,52 miliar. Meskipun dominasinya 12,12%, volume perdagangan ETH menurun 12,40%, mengisyaratkan volatilitas pasar. Tren 30 hari menunjukkan peningkatan 6,79%, data menurut CoinMarketCap.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 21:47 UTC tanggal 31 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menyoroti tren menuju regulasi kripto global yang lebih ketat. Hukuman semacam itu, menurut mereka, dapat mencegah bursa yang tidak patuh dan meningkatkan kepercayaan publik, yang berpotensi mengarah pada peningkatan jaminan investor dan kemajuan teknologi dalam sistem kepatuhan.

Sumber: https://coincu.com/news/korbit-fined-aml-violations/

Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

