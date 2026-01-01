Optimisme Ethereum untuk 2026: Analis Berbagi Prakiraan Bullish Meskipun Akhir Tahun Mengecewakan

Saat Ethereum (ETH) akan mengakhiri tahun dengan catatan yang mengecewakan, beberapa pengamat pasar telah membagikan pandangan optimis untuk kinerja altcoin ini di awal tahun, menunjukkan bahwa penembusan di awal 2026 masih mungkin terjadi.

Ethereum Mempertahankan 'Level Ekuilibrium'

Ethereum mencoba mengakhiri tahun di atas area krusial menyusul aksi sideways terbarunya. Khususnya, mata uang kripto ini telah berada dalam tren turun selama tiga bulan terakhir, saat ini mencatat penurunan 27,8% dari pembukaan Q4 di $4.145.

ETH telah diperdagangkan sideways selama beberapa minggu terakhir, bergerak dalam kisaran harga $2.800-$3.000. Selama periode ini, Raja Altcoin gagal bertahan di atas batas atas pada kerangka waktu mingguan meskipun beberapa kali mencoba menembus.

Di tengah kinerja ini, pengamat pasar Crypto Batman baru-baru ini mencatat Ethereum diperdagangkan di sekitar zona tengah dari saluran bullish multi-tahun, yang ia sebut "level ekuilibrium."

Zona ini secara historis bertindak sebagai titik support dan resistance yang kuat untuk Ethereum, jelasnya, menjadikannya area krusial untuk dipertahankan saat kita mendekati penutupan bulanan dan tahunan.

Meskipun aksi harga baru-baru ini, Crypto Batman menyarankan bahwa "mengingat bagaimana ETH rally dari $1.500 ke $4.600, pergerakan saat ini tampak seperti tidak lebih dari retest bullish ke ekuilibrium itu, kemungkinan membentuk higher low berikutnya."

Demikian pula, analis Cas Abbé menegaskan bahwa struktur altcoin terkemuka tetap "sangat bullish" bahkan dengan volatilitas baru-baru ini, menyoroti garis uptrend ETH pada kerangka waktu yang lebih tinggi.

Menurut postingan tersebut, mata uang kripto ini tidak hanya mempertahankan garis tren naik selama delapan bulan terakhir tetapi juga rebound setelah setiap retest, menunjukkan bahwa rebound bisa terjadi jika level ini terus bertahan pada kerangka waktu yang lebih tinggi.

Penembusan ETH di Awal 2026?

Crypto Jelle juga membagikan pandangan bullish untuk Ethereum, menegaskan bahwa altcoin ini terlihat kuat pada grafik makro. "Jika harga bisa mendorong menuju $4k dari sini, saya ragu bears dapat menahannya lagi," tulis analis tersebut di X, menambahkan bahwa "Mungkin akhirnya saatnya ETH bersinar lagi tahun depan."

Pengamat pasar Trader Tardigrade menggarisbawahi pola Inverse Head and Shoulders raksasa pada grafik mingguan ETH. Menurut postingan tersebut, mata uang kripto ini telah membentuk pola bullish ini selama dua tahun terakhir, dengan neckline saat ini terletak di sekitar angka $4.950-$5.000.

Khususnya, left shoulder dan head berkembang selama rally Q3-Q4 2024 dan Q2-Q3 2025. Sementara itu, koreksi Q4 2025 telah mulai membentuk right shoulder pola, yang menandakan bahwa altcoin dapat naik ke area neckline dalam beberapa bulan ke depan, dan berpotensi menargetkan level yang lebih tinggi jika pola terus berkembang.

Dalam kerangka waktu yang lebih pendek, Man of Bitcoin mencatat bahwa Ethereum dapat melihat penembusan di minggu pertama 2026. Analis tersebut menunjukkan formasi segitiga simetris satu bulan pada grafik ETH, di mana harga telah "tertekan di antara kedua garis tren."

Sementara altcoin terus terkompresi di antara level ini, penembusan dari pola menjadi lebih mungkin, membuat pengamat pasar menyarankan penembusan 15%-20% menuju resistance $3.400.

Pada saat penulisan ini, ETH diperdagangkan di $2.977, peningkatan 1,2% dalam kerangka waktu mingguan.

