Paus Ethereum Meraup Keuntungan Melebihi $500 Juta

Poin Utama: Paus ETH kuno mencairkan lebih dari $500 juta keuntungan.

Pengambilan keuntungan terjadi setiap kali ETH melampaui $4.000.

Aktivitas paus kuno mempengaruhi fase pasar ETH.

Murphy, seorang analis on-chain, menyoroti pola keuntungan paus kuno ETH, mencatat penjualan besar setiap kali harga menembus $4000, yang berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar Ethereum.

Perilaku pencairan ini menunjukkan siklus pasar, mempengaruhi stabilitas harga Ethereum dan sentimen investor, dengan penjualan paus abad terakhir menekankan potensi perubahan pasar yang tiba-tiba.

Paus Ethereum Mencairkan Keuntungan Melebihi $500 Juta

Paus Ethereum kuno telah terlibat dalam pengambilan keuntungan yang substansial di atas angka $4.000, mencairkan keuntungan melebihi $500 juta dalam beberapa kesempatan. Pada Maret 2024, dalam satu hari terjadi realisasi keuntungan $600 juta dari kepemilikan lima tahun atau lebih. Pada Juni 2024, pengambilan keuntungan mencapai $1 miliar.

Setelah penarikan keuntungan yang signifikan, ETH sering mengalami puncak bertahap. Pola ini berlanjut pada September dan Oktober 2025 ketika pemegang 7+ dan 10+ tahun masing-masing merealisasikan lebih dari $500 juta. Sejak Mei 2024, akumulasi perusahaan treasury ETH telah mengurangi pasokan 5+ tahun.

Tren Harga dan Implikasi Masa Depan Aktivitas Paus

Tahukah Anda? Aktivitas pengambilan keuntungan paus kuno Ethereum, yang melihat pencairan signifikan setelah level harga utama ditembus, telah secara konsisten mempengaruhi fase pasar cryptocurrency sejak 2024.

Menurut CoinMarketCap, per 1 Januari 2026, harga Ethereum berada di $2.975,22, dengan peningkatan signifikan 9,80% selama 24 jam. Meskipun mengalami penurunan 33,67% selama 90 hari, kapitalisasi pasarnya tetap kuat di sekitar $359,09 miliar. Volume perdagangan ETH mencapai $16,02 miliar meskipun baru-baru ini mengalami perubahan negatif 11,36%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 13:18 WIB pada 1 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa pengambilan keuntungan lebih lanjut oleh paus-paus ini mungkin terus mempengaruhi pola harga. Pemantauan yang cermat terhadap aktivitas mereka dapat memberikan wawasan prediktif yang berharga bagi trader dan analis yang ingin mengantisipasi perubahan pasar.