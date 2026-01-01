BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum Whales Cash Out Profits Exceeding $500 Million muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Paus ETH kuno mencairkan lebih dari $500 jutaPostingan Ethereum Whales Cash Out Profits Exceeding $500 Million muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Paus ETH kuno mencairkan lebih dari $500 juta

Paus Ethereum Meraup Keuntungan Melebihi $500 Juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 14:23
Ethereum
ETH$3,346.22+0.78%
4
4$0.02595+3.13%
GAINS
GAINS$0.01397+0.35%
MAY
MAY$0.0137-1.08%
Poin Utama:
  • Paus ETH kuno mencairkan lebih dari $500 juta keuntungan.
  • Pengambilan keuntungan terjadi setiap kali ETH melampaui $4.000.
  • Aktivitas paus kuno mempengaruhi fase pasar ETH.

Murphy, seorang analis on-chain, menyoroti pola keuntungan paus kuno ETH, mencatat penjualan besar setiap kali harga menembus $4000, yang berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar Ethereum.

Perilaku pencairan ini menunjukkan siklus pasar, mempengaruhi stabilitas harga Ethereum dan sentimen investor, dengan penjualan paus abad terakhir menekankan potensi perubahan pasar yang tiba-tiba.

Paus Ethereum Mencairkan Keuntungan Melebihi $500 Juta

Paus Ethereum kuno telah terlibat dalam pengambilan keuntungan yang substansial di atas angka $4.000, mencairkan keuntungan melebihi $500 juta dalam beberapa kesempatan. Pada Maret 2024, dalam satu hari terjadi realisasi keuntungan $600 juta dari kepemilikan lima tahun atau lebih. Pada Juni 2024, pengambilan keuntungan mencapai $1 miliar.

Setelah penarikan keuntungan yang signifikan, ETH sering mengalami puncak bertahap. Pola ini berlanjut pada September dan Oktober 2025 ketika pemegang 7+ dan 10+ tahun masing-masing merealisasikan lebih dari $500 juta. Sejak Mei 2024, akumulasi perusahaan treasury ETH telah mengurangi pasokan 5+ tahun.

Tren Harga dan Implikasi Masa Depan Aktivitas Paus

Tahukah Anda? Aktivitas pengambilan keuntungan paus kuno Ethereum, yang melihat pencairan signifikan setelah level harga utama ditembus, telah secara konsisten mempengaruhi fase pasar cryptocurrency sejak 2024.

Menurut CoinMarketCap, per 1 Januari 2026, harga Ethereum berada di $2.975,22, dengan peningkatan signifikan 9,80% selama 24 jam. Meskipun mengalami penurunan 33,67% selama 90 hari, kapitalisasi pasarnya tetap kuat di sekitar $359,09 miliar. Volume perdagangan ETH mencapai $16,02 miliar meskipun baru-baru ini mengalami perubahan negatif 11,36%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 13:18 WIB pada 1 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa pengambilan keuntungan lebih lanjut oleh paus-paus ini mungkin terus mempengaruhi pola harga. Pemantauan yang cermat terhadap aktivitas mereka dapat memberikan wawasan prediktif yang berharga bagi trader dan analis yang ingin mengantisipasi perubahan pasar.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/ethereum-whales-profit-taking/

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,346.22
$3,346.22$3,346.22
+0.01%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38