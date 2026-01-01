Tether Membeli 8.888 BTC, Bergabung dengan 5 Dompet Bitcoin Terbesar

Pendahuluan

Dalam langkah signifikan di penghujung tahun 2025, Tether telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya secara substansial, mencerminkan kepercayaan strategisnya terhadap aset digital sambil mempertahankan portofolio cadangan yang terdiversifikasi termasuk emas dan US Treasurys. Akumulasi ini menggarisbawahi peran Tether sebagai salah satu pemegang Bitcoin korporat terbesar dan menyoroti tren berkelanjutan dalam adopsi kripto institusional.

Poin-Poin Penting

Tether mengakuisisi 8.888 Bitcoin pada Malam Tahun Baru, meningkatkan total kepemilikannya menjadi lebih dari 96.000 koin.

Alamat Bitcoin perusahaan ini menempati peringkat kelima terbesar secara global dan kedua di antara perbendaharaan korporat swasta.

Selain Bitcoin, Tether meningkatkan cadangan emasnya, menambah 26 ton pada Q3 2025, dengan total 116 ton.

Cadangan perusahaan juga mencakup US Treasurys, meskipun lembaga pemeringkat telah menyuarakan kekhawatiran tentang transparansi dan risiko konsentrasi.

Konteks pasar: Pergerakan ini sejalan dengan adopsi institusional yang lebih luas dan penerimaan kripto yang meningkat sebagai cadangan perbendaharaan di tengah ketidakpastian makroekonomi.

Penumpukan Cadangan Besar Menandakan Kepercayaan Institusional

Akuisisi terbaru Tether sebanyak 8.888 Bitcoin pada Malam Tahun Baru membawa total kepemilikannya menjadi lebih dari 96.000, menjadikannya salah satu pemegang Bitcoin swasta terbesar secara global. Alamat Bitcoin perusahaan ini kini menempati peringkat kelima terbesar di dunia, berada di belakang raksasa seperti Binance, Robinhood, dan Bitfinex. Pola akumulasi kuartalan ini mencerminkan strategi berkelanjutan Tether, karena secara rutin menyalurkan hingga 15% dari pendapatannya ke Bitcoin, dengan pembelian terbaru bernilai sekitar $780 juta pada saat akuisisi.

Cadangan Terdiversifikasi dan Kepemilikan Emas yang Bertumbuh

Tether kini menjadi alamat BTC terbesar kelima. Sumber: BitInfoCharts

Bitcoin bukan satu-satunya aset keras Tether. Perusahaan ini meningkatkan cadangan emasnya dengan membeli 26 ton pada Q3 2025, membawa total kepemilikan emasnya menjadi 116 ton—menempatkannya di antara 30 pemegang emas terbesar secara global. Diversifikasi ke emas dan US Treasurys ini memberikan bantalan bagi operasi stablecoin-nya, meskipun telah menarik pengawasan. Lembaga pemeringkat S&P baru-baru ini menurunkan skor USDT karena kekhawatiran tentang transparansi dan konsentrasi aset, sementara pengamat industri seperti mantan CEO BitMEX Arthur Hayes telah menyuarakan kehati-hatian tentang proporsi Bitcoin dan emas yang meningkat dalam campuran cadangan Tether.

Meskipun terjadi fluktuasi dalam kepemilikan Bitcoin—awalnya melampaui 100.000 koin setelah kuartal pertama—CEO Tether Paolo Ardoino mengklarifikasi bahwa saldo perusahaan yang lebih rendah merupakan bagian dari manajemen cadangan reguler daripada penjualan. Anak perusahaan perusahaan ini, Twenty One Capital, memegang lebih dari 43.514 Bitcoin, menempatkannya sebagai pemegang Bitcoin terbesar ketiga di antara perusahaan publik.

Perluasan Posisi Perbendaharaan Korporat

Angka akhir tahun bertepatan dengan tren korporat yang lebih luas dalam mengakumulasi Bitcoin. Khususnya, MetaPlanet yang terdaftar di Jepang baru-baru ini menambahkan 4.279 BTC, meningkatkan perbendaharaannya menjadi lebih dari 35.000 BTC, sementara perusahaan seperti Strategy terus mengumpulkan dana untuk menumbuhkan kepemilikan mereka melampaui 670.000 BTC, mencontohkan meningkatnya minat institusional terhadap aset kripto di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

