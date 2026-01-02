Tether Kembali Membeli Bitcoin dan Berkembang Menjadi Kekuatan Finansial Besar

Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, kembali membeli Bitcoin dalam jumlah besar dan memperkuat posisinya sebagai pemain berpengaruh di sektor keuangan internasional. Organisasi ini menutup tahun 2025 dengan pembelian 8.888 Bitcoin (BTC) dan kini memiliki lebih dari 96.000 BTC. Dengan demikian, Tether termasuk dalam jajaran pemegang Bitcoin terbesar di dunia dan semakin menggabungkan mata uang digital dengan emas dan obligasi pemerintah. Pembelian ini terjadi pada malam tahun baru dan dikonfirmasi oleh CEO Tether, Paolo Ardoino. Pada kurs saat itu, transaksi tersebut bernilai sekitar 780 juta dolar. Perusahaan di balik stablecoin Tether USD (USDT) terus berinvestasi secara struktural dalam aset langka dan membangun kebijakan cadangan yang semakin mirip dengan lembaga keuangan global. Dengan lebih dari 96.000 Bitcoin, Tether kini berada di posisi kelima dompet Bitcoin terbesar yang diketahui di seluruh dunia. Hanya exchange crypto dan platform investasi seperti Binance, Robinhood, dan Bitfinex yang mengelola alamat lebih besar. Dan tentu saja Strategy. Di antara perusahaan swasta dengan cadangan Bitcoin sendiri, Tether bahkan berada di posisi kedua. Strategi di balik pertumbuhan ini jelas. Tether menginvestasikan hingga 15 persen dari keuntungannya dalam Bitcoin setiap kuartal. Alokasi tetap tersebut menjadikan organisasi ini sebagai salah satu pembeli BTC paling konsisten. Menurut Ardoino, Bitcoin sesuai dengan visi jangka panjang Tether sebagai penyimpan nilai digital dan netral secara politik. Lebih dari sekadar Bitcoin, emas dan obligasi pemerintah memainkan peran kunci Bitcoin hanya merupakan bagian dari cadangan. Pada kuartal ketiga tahun 2025, Tether membeli 26 ton emas. Itu lebih banyak dari bank sentral mana pun yang melaporkan dalam periode yang sama. Secara total, perusahaan kini memiliki sekitar 116 ton emas dan dengan demikian termasuk dalam tiga puluh pemegang emas terbesar di dunia. Selain Bitcoin dan emas, cadangan sebagian besar terdiri dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kombinasi aset digital, logam mulia, dan obligasi negara membuat Tether unik dalam industri crypto maupun dunia keuangan tradisional. Organisasi ini memposisikan diri pada titik temu fintech, bank sentral, dan manajemen aset. Kritik terhadap transparansi dan konsentrasi risiko Pertumbuhan cepat dan komposisi cadangan tidak luput dari perhatian. Lembaga pemeringkat kredit S&P baru-baru ini menurunkan penilaian USDT dari 'constrained' menjadi 'weak'. Menurut lembaga tersebut, transparansi yang terbatas dan konsentrasi dalam Bitcoin dan emas menimbulkan risiko yang meningkat. Mantan CEO BitMEX, Arthur Hayes, juga menyuarakan kritik. Dia memperingatkan bahwa porsi besar aset volatil dapat menekan stabilitas stablecoin. Ardoino membantah kekhawatiran tersebut dan menekankan bahwa Tether selalu sepenuhnya dijamin dan cadangan dikelola secara aktif. Fluktuasi cadangan Bitcoin menimbulkan pertanyaan Yang menarik adalah cadangan Bitcoin Tether berfluktuasi sepanjang tahun. Setelah pembelian sebelumnya, jumlahnya sempat berada di atas 100.000 BTC. Penurunan kemudian memicu spekulasi tentang kemungkinan penjualan. Menurut Ardoino, rumor tersebut tidak benar. Sebagian Bitcoin ditransfer ke Twenty One Capital, perusahaan investasi yang didukung Tether. Twenty One Capital kini memiliki lebih dari 43.000 BTC dan dengan demikian termasuk dalam pemegang Bitcoin publik terbesar, tepat di belakang Mara Holdings dan Strategy. Perusahaan berburu Bitcoin di seluruh dunia Tether tidak beroperasi dalam ruang hampa. Semakin banyak perusahaan secara aktif membangun cadangan Bitcoin. Metaplanet Jepang baru-baru ini memperluas treasury-nya menjadi lebih dari 35.000 BTC. Strategy juga terus agresif mengumpulkan modal untuk memperluas cadangannya, yang kini berada di atas 670.000 BTC. Tren ini menggarisbawahi pergeseran yang lebih luas. Bitcoin berkembang dari aset spekulatif menjadi kepemilikan strategis bagi perusahaan besar. Tether memainkan peran kunci di dalamnya dengan menjembatani crypto, emas, dan keuangan negara sebagai penerbit stablecoin. Dengan membeli Bitcoin, emas, dan obligasi pemerintah secara struktural, Tether berubah dari penerbit stablecoin teknis menjadi pemain keuangan yang berpengaruh. Organisasi ini mengelola aset dalam skala yang sebanding dengan bank sentral menengah dan manajer aset besar. Perkembangan ini menandai babak baru bagi Tether maupun pasar crypto yang lebih luas. Stablecoin bukan lagi sekadar alat untuk perdagangan. Mereka semakin membentuk fondasi di bawah struktur keuangan yang kompleks dan global.

Artikel Tether kembali membeli Bitcoin dan tumbuh menjadi kekuatan keuangan besar ditulis oleh Robin Heester dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.