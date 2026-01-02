Akumulasi SOL oleh Whale Mendominasi Tren Kripto di Awal 2026

TLDR

Volume DEX Solana mencapai $1,6 triliun pada tahun 2025, hanya di bawah Binance yang mencatat $7,2 triliun.

Dompet whale terus membeli 10 atau lebih token SOL meskipun harga turun.

Rasio NVT Solana kini berada di level tertinggi tujuh bulan, mengindikasikan kemungkinan tekanan jangka pendek.

Open interest SOL turun dari $17 miliar pada September menjadi $7,5 miliar pada Januari 2026.

Pasar kripto membuka tahun 2026 dengan Solana menjadi pusat pembahasan karena data dari Santiment menunjukkan peningkatan akumulasi oleh dompet besar. Aktivitas on-chain mengungkapkan bahwa dompet whale melakukan pembelian berulang sebanyak 10 atau lebih token SOL. Tindakan ini diinterpretasikan oleh analis sebagai kemungkinan persiapan untuk pemulihan harga pasar Solana.

Postingan Santiment pada hari Kamis menempatkan akumulasi terkait SOL sebagai tren kripto terkemuka saat tahun dimulai. Postingan tersebut juga menyatakan bahwa skor perilaku pada aset terkait SOL berada di sekitar 70%, menunjukkan sentimen investor yang moderat namun stabil. Meskipun Solana mengalami penurunan harga 46% dalam tiga bulan terakhir, pembelian whale yang berkelanjutan menunjukkan bahwa investor besar tetap aktif.

Harga Solana tetap berada di bawah level $130 meskipun ada akumulasi ini. Namun, volume perdagangan dan aktivitas on-chain tetap tinggi, meningkatkan kemungkinan breakout di masa depan.

Volume Perdagangan Melonjak Sementara Open Interest Menurun

Menurut data terbaru, Solana mencatat $1,6 triliun dalam volume perdagangan decentralized exchange (DEX) selama tahun 2025. Ini menempatkan Solana tepat di bawah Binance, yang mencatat $7,2 triliun selama periode yang sama. Analis mengatakan bahwa tingkat aktivitas ini mengonfirmasi penggunaan kuat jaringan Solana meskipun harga tetap stagnan.

Analis kripto CryptosRus mencatat bahwa "peningkatan volume dan aktivitas transaksi mencerminkan meningkatnya keterlibatan investor dengan Solana." Namun, beberapa sinyal bearish tetap ada.

Open interest di Solana turun tajam dari $17 miliar pada September 2025 menjadi $7,5 miliar per Januari 2026, berdasarkan data Coinglass. Penurunan ini menunjukkan pengurangan posisi leverage di pasar.

Rasio NVT yang Meningkat Dapat Mengarah pada Kehati-hatian

Meskipun data perdagangan kuat, rasio Network Value to Transactions (NVT) Solana kini telah mencapai titik tertingginya dalam tujuh bulan.

Rasio NVT yang meningkat sering menunjukkan nilai pasar naik lebih cepat daripada penggunaan jaringan aktual. Ini dapat mengindikasikan overvaluasi, terutama jika aktivitas transaksi tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Dalam kasus-kasus sebelumnya, rasio NVT yang meningkat telah dikaitkan dengan koreksi harga jangka pendek. Akibatnya, pemegang jangka pendek mungkin mengambil keuntungan selama breakout harga apa pun, yang berpotensi menyebabkan tekanan jual.

Tren Pasar yang Lebih Luas dan Keterkaitan Keuangan Tradisional

Selain lonjakan perhatian pada Solana, tren kripto lainnya juga membentuk percakapan di awal tahun 2026. Akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan dari Strategy tetap kontroversial. Beberapa investor melihatnya sebagai langkah jangka panjang, sementara yang lain memperingatkan risiko neraca karena volatilitas tahun 2025.

Peristiwa politik dan perkembangan dalam keuangan tradisional juga berkontribusi pada sentimen pasar. Kepergian resmi Warren Buffett dari Berkshire Hathaway menghidupkan kembali perdebatan tentang strategi investasi, terutama karena kepemimpinan baru perusahaan mungkin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap aset digital.

Sementara itu, akses yang diatur ke kripto terus berkembang. David Duong dari Coinbase menyatakan bahwa peningkatan ETF, stablecoin, dan aset tokenisasi mendorong kripto ke dalam sistem keuangan mainstream. Dia menambahkan bahwa tren ini kemungkinan akan tumbuh lebih jauh sepanjang tahun 2026.

Postingan Akumulasi SOL oleh Whale Memuncaki Tren Kripto di Awal 2026 pertama kali muncul di CoinCentral.