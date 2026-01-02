ETH dan DOGE Konsolidasi Sementara Digitap Curi Perhatian Dengan Putaran Bonus Akhir Tahun di Event Baru

Setelah kejatuhan pasar di bulan Oktober, baik harga ETH maupun harga Dogecoin telah mengalami turbulensi. Keduanya mengalami sedikit keuntungan atau justru merugi. Inilah mengapa banyak trader kini mengalihkan perhatian mereka ke Digitap ($TAP) – permata presale kripto yang kini berada di putaran ketiganya.

Token ini telah mengalami kenaikan harga 219% sambil menjual hampir 170 juta $TAP sejauh ini. Kinerja ini menunjukkan bahwa orang-orang akan tertarik pada proyek dengan utilitas dunia nyata dan ruang pertumbuhan yang besar di pasar bearish. Minat terhadap Digitap juga meningkat setelah mengumumkan acara bonus run akhir tahun. Acara ini menghadirkan penawaran terbatas waktu baru setiap hari di Dashboard Digitap.

Ethereum Mungkin Naik ke $3.700, tetapi Teknikal Menunjukkan Sinyal Jual

Meskipun merupakan salah satu dari 5 altcoin teratas untuk dibeli, Ethereum telah menunjukkan grafik harga yang volatil baru-baru ini. CoinMarketCap menunjukkan bahwa harga ETH meningkat dari sekitar $2.970 menjadi lebih dari $2.980 pada grafik satu minggu. Meskipun ini adalah lompatan, perlu dicatat bahwa Ethereum berhasil mencapai $3.300 pada timeframe 30D tetapi dengan cepat turun.

Namun, influencer Ted berpikir lebih banyak pertumbuhan akan datang untuk koin Ethereum. Menurut postingan X-nya, momentum naik dapat mendorong harga ETH di atas level $3.000 segera. Setelah itu, altcoin ini mungkin akan mengalami lonjakan ke level $3.700.



TradingView menunjukkan beberapa tanda mengkhawatirkan yang mungkin menantang prediksi harga Ethereum ini. Khususnya, harga ETH masih berada di bawah EMA 30 hari sebesar $3.018 sementara indikator bull bear power-nya tenggelam di zona jual. Ini menunjukkan peningkatan tekanan jual, yang berpotensi menyebabkan lebih banyak penurunan harga.

Dogecoin: Reli Harga di Depan? Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Dogecoin adalah meme coin yang juga mengalami turbulensi. Pada grafik satu bulan, harga Dogecoin turun dari sekitar $0,15 menjadi hampir $0,12 menurut CoinMarketCap. Ini adalah penurunan hampir 20% untuk DOGE hanya dalam beberapa minggu.

Beberapa orang masih bullish berkat prediksi harga Dogecoin yang berani dari influencer Trader Tardigrade. Dalam postingan baru-baru ini, Trader Tardigrade memberi tahu pengikut X-nya bahwa meme coin ini mengulangi pola akumulasi masa lalu, yang menyebabkan breakout besar-besaran. Oleh karena itu, dia memperkirakan harga Dogecoin akan melambung ke $2,90 di masa depan.

Tetapi banyak trader masih skeptis terhadap prediksi kripto Dogecoin ini. Ini bisa jadi karena akan membutuhkan kapitalisasi pasar sekitar $490 miliar untuk mencapai level $2,90. Saat ini berada di $20 miliar. Oleh karena itu, harga Dogecoin mungkin menghadapi beberapa tantangan untuk melambung setinggi ini.

Digitap Melihat Lonjakan Harga 219% – Kripto Paling Menjanjikan untuk Dibeli?

Digitap juga membuat berita utama, tetapi untuk alasan yang jauh lebih baik. Ini bisa jadi karena Digitap baru-baru ini mengungkapkan bonus run akhir tahunnya, yang menghadirkan penawaran terbatas eksklusif untuk semua penggunanya. Ini disajikan di Dashboard Digitap dan datang setiap hari. Dengan rumor tentang bonus kripto $TAP besar yang akan disajikan, tak terhitung trader terburu-buru untuk memanfaatkan peluang unik ini.

Tidak hanya itu, Digitap menarik perhatian karena meluncurkan aplikasi uang global yang unik. Di dalamnya, pengguna dapat membuat kartu kripto fisik atau virtual yang disesuaikan yang didukung oleh Visa. Berkat integrasi Apple Pay dan Google Pay, kartu-kartu ini dapat digunakan untuk membeli barang secara online atau dari toko lokal. Dengan akun Digitap Pro yang juga menawarkan layanan perbankan offshore, mereka yang memiliki masalah perbankan lokal dapat menganggapnya sangat bermanfaat.

Mereka yang menginginkan cashback pada setiap transaksi Digitap dan biaya transaksi yang lebih rendah kini bergegas membeli koin $TAP. Permintaan tinggi karena Digitap telah mengumpulkan lebih dari $3 juta dan melihat lebih dari 120.000 koneksi dompet. Saat ini, $TAP hanya bernilai $0,0399, tetapi harga altcoin ini diperkirakan akan melambung ke $0,0411 hanya dalam beberapa hari. Dengan harga peluncuran yang diproyeksikan sebesar $0,14, membelinya sekarang berarti mendapatkannya dengan diskon besar-besaran sebelum perdagangan bahkan dimulai.

GUNAKAN KODE TERBATAS "NEWTAP" UNTUK TOKEN TAP BONUS

Apa yang Memberikan Digitap Keunggulan atas Ethereum dan Dogecoin?

Sementara Ethereum dan Dogecoin berjuang untuk mendapatkan kembali beberapa landasan yang hilang, semua mata tertuju pada Digitap. Ini menawarkan utilitas jauh lebih banyak daripada DOGE yang didorong oleh hype sambil juga memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil daripada ETH. Ini menunjukkan potensi pertumbuhan harga yang lebih cepat dengan lebih sedikit uang yang dibutuhkan untuk kripto $TAP.

Tidak hanya itu, keamanan adalah fokus utama karena Coinsult dan SolidProof telah mengaudit kode koin $TAP. Di ruang kripto saat ini, memiliki keamanan yang terverifikasi adalah suatu keharusan. Dengan hadiah staking hingga 124% APY juga, $TAP mungkin menjadi kripto paling menguntungkan untuk dibeli di pasar yang membosankan.

Temukan masa depan kartu kripto dengan Digitap dengan melihat proyek kartu Visa langsung mereka di sini:

