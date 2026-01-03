SOL STRATEGIES MENGUMUMKAN PENAWARAN AT-THE-MARKET

TORONTO, 2 Januari 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" atau "Perusahaan"), sebuah perusahaan yang berdedikasi untuk mengembangkan dan membangun Ekonomi Solana, hari ini mengumumkan bahwa telah menandatangani perjanjian penjualan Controlled Equity OfferingSM (the "Sales Agreement") yang menyediakan program penawaran ekuitas at-the-market (the "Offering") dengan Cantor Fitzgerald & Co. ("Cantor U.S."), Cantor Fitzgerald Canada Corporation (the "Canadian Agent" dan bersama dengan Cantor U.S., the "Lead Agents"), dan Roth Capital Partners, LLC ("Roth" dan bersama dengan Cantor U.S., the "U.S. Agents" dan secara individu, a "U.S. Agent") (secara kolektif, the "Agents" dan secara individu, an "Agent").

Penawaran ini akan memungkinkan Perusahaan, melalui Lead Agents, untuk menawarkan dan menjual dari waktu ke waktu hingga US$50 juta saham biasa Perusahaan (the "Offered Shares") di Amerika Serikat dan Kanada. Penjualan Offered Shares, jika ada, diperkirakan akan dilakukan dalam transaksi yang dianggap sebagai "at-the-market distributions" sebagaimana didefinisikan dalam National Instrument 44-102 — Shelf Distributions ("NI 44-102") atau "at-the-market offerings" sebagaimana didefinisikan dalam Rule 415 di bawah U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, termasuk penjualan yang dilakukan oleh Canadian Agent langsung di Canadian Securities Exchange (the "CSE") atau oleh U.S. Agent mana pun langsung di Nasdaq Global Select Market ("NASDAQ"), atau pasar perdagangan yang diakui lainnya untuk Offered Shares di Kanada dan/atau Amerika Serikat. Penawaran akan berlaku hingga yang paling awal dari US$50 juta Offered Shares ditawarkan dan dijual, berakhirnya Canadian Base Shelf Prospectus (sebagaimana didefinisikan di bawah), atau pengakhiran Sales Agreement sesuai dengan ketentuannya.

Agents tidak diwajibkan untuk menjual jumlah atau nilai dolar tertentu dari Offered Shares tetapi akan menggunakan upaya komersial yang wajar untuk menjual, atas nama Perusahaan, semua Offered Shares yang diminta untuk dijual oleh Perusahaan. Perusahaan dapat menginstruksikan Agents untuk tidak menjual Offered Shares jika penjualan tidak dapat dicapai pada atau di atas harga yang ditentukan oleh Perusahaan. Tidak ada jumlah minimum dana yang harus dikumpulkan di bawah Penawaran. Ini berarti bahwa Penawaran dapat berakhir setelah hanya mengumpulkan sebagian kecil dari jumlah Penawaran yang ditetapkan di atas, atau tidak sama sekali.

CSE dan NASDAQ telah diberitahu tentang Penawaran.

Penawaran dilakukan secara bersamaan di semua provinsi dan wilayah di Kanada di bawah ketentuan suplemen prospektus bertanggal 2 Januari 2026 (the "Canadian Prospectus Supplement") untuk prospektus shelf dasar Perusahaan bertanggal 14 November 2025 (the "Canadian Base Shelf Prospectus"), dan di Amerika Serikat di bawah ketentuan suplemen prospektus bertanggal 2 Januari 2026 (the "U.S. Prospectus Supplement") untuk prospektus shelf dasar Perusahaan bertanggal 14 November 2025 (the "U.S. Base Shelf Prospectus") yang terdapat dalam pernyataan registrasi Perusahaan pada Form F-10, sebagaimana telah diubah (File No. 333-291660), yang diajukan dan dinyatakan efektif oleh United States Securities and Exchange Commission (the "SEC"). Canadian Prospectus Supplement dan Canadian Base Shelf Prospectus tersedia di situs web SEDAR+ yang dikelola oleh Canadian Securities Administrators di www.sedarplus.ca dan U.S. Prospectus Supplement dan U.S. Base Shelf Prospectus tersedia di situs web SEC di www.sec.gov .

Salinan Canadian Prospectus Supplement dan Canadian Base Shelf Prospectus yang menyertainya terkait Penawaran Offered Shares dapat diperoleh secara gratis dari Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, melalui email di [email protected]. Salinan U.S. Prospectus Supplement dan U.S. Base Shelf Prospectus yang menyertainya terkait Penawaran Offered Shares dapat diperoleh secara gratis dari Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, melalui email di [email protected], atau dari Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, melalui telepon di (800) 678-9147.

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli, juga tidak akan ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) adalah perusahaan investasi Kanada yang beroperasi dalam inovasi blockchain. Mengkhususkan diri dalam ekosistem Solana, perusahaan menyediakan investasi strategis dan solusi infrastruktur untuk memungkinkan aplikasi terdesentralisasi.

Catatan Peringatan Mengenai Informasi Berwawasan ke Depan:

Baik CSE maupun Market Regulator-nya (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam kebijakan CSE) tidak menerima tanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.

Siaran berita ini berisi "informasi berwawasan ke depan" dalam arti undang-undang efek yang berlaku. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis dapat berupa pernyataan dan informasi berwawasan ke depan. Informasi berwawasan ke depan juga dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan seperti "rencana", "mengharapkan" atau "tidak mengharapkan", "diharapkan", "anggaran", "dijadwalkan", "perkiraan", "ramalan", "bermaksud", "mengantisipasi" atau "tidak mengantisipasi", atau "percaya", atau variasi dari kata-kata dan frasa tersebut atau menunjukkan bahwa tindakan, peristiwa atau hasil tertentu "mungkin", "bisa", "akan", "dapat" atau "akan" diambil, "terjadi" atau "dicapai".

Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran berita ini mencakup pernyataan mengenai potensi penjualan masa depan Offered Shares dalam Penawaran. Informasi berwawasan ke depan didasarkan pada faktor-faktor tertentu dan asumsi yang Perusahaan yakini wajar pada saat pernyataan tersebut dibuat dan tunduk pada risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian Perusahaan berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh informasi berwawasan ke depan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang direnungkan atau tersirat oleh pernyataan dalam siaran berita ini dijelaskan dalam bagian berjudul "Risk Factors" dalam Canadian Prospectus Supplement dan Canadian Base Shelf Prospectus yang menyertainya, U.S. Prospectus Supplement dan U.S. Base Shelf Prospectus yang menyertainya, Annual Information Form terbaru Perusahaan, dan dokumen pengungkapan publik lain Perusahaan, yang tersedia di bawah profil SEDAR+ Perusahaan di www.sedarplus.ca dan profil EDGAR di www.sec.gov.

Tidak ada jaminan bahwa informasi berwawasan ke depan tersebut akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan peristiwa masa depan dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam informasi tersebut. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan jika keyakinan, perkiraan, dan pendapat atau keadaan lain ini harus berubah, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Investor diperingatkan untuk tidak memberikan kepastian yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan.

Penafian:

SOL Strategies adalah organisasi independen dalam ekosistem Solana. SOL Strategies tidak berafiliasi dengan, dimiliki oleh, atau berada di bawah kontrol bersama dengan Solana Foundation (the "Foundation"), dan Foundation tidak menjalin hubungan asosiasi, kemitraan, usaha patungan, karyawan, atau keagenan dengan SOL Strategies.

Tidak satu pun dari Foundation atau anggota dewan, pejabat, agen-nya atau membuat representasi atau jaminan, rekomendasi, endorsemen atau janji sehubungan dengan keakuratan pernyataan apa pun yang dibuat, informasi yang diberikan, atau tindakan yang diambil oleh SOL Strategies dan secara tegas menolak segala dan semua kewajiban yang timbul dari atau terkait dengan pernyataan, informasi atau tindakan tersebut.

SOURCE Sol Strategies Inc.